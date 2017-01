Entran en casa del exalcalde de Corvera y destrozan dependencias y mobiliario con pinturas y alquitrán

Una o varias personas han entrado en la casa que el exalcade de Corvera de Toranzo José Manuel Martínez Penagos (PP) tiene en el pueblo del mismo nombre y han provocado destrozos en "todas" las dependencias de la vivienda, mobiliario y enseres, que han 'regado' con alquitrán y hasta con "siete" tipos diferentes de pintura.

"No se ha librado nada", ha asegurado a esta agencia el edil, que calcula que los daños causados -pendientes aún de valorar- podrían ascender a unos 30.000 ó 40.000 euros. Además, los autores del delito de allanamiento cometieron también uno de robo, pues se llevaron como "botín" una segadora y una motosierra.

Los hechos, por los que ya se ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil y que están siendo investigados por agentes de este Cuerpo, ocurrieron en la noche del jueves al viernes pasado, es decir, en la madrugada del 30 de diciembre, víspera de Nochevieja. Tuvieron lugar en la casa familiar que el que fuera regidor municipal durante casi nueve años --entre 2007 y 2015-- utiliza los fines de semana, y que estaba siendo arreglada

En concreto, para concluir la reforma faltaba únicamente "pintar", pero Martínez Penagos no se "esperaba a estos pintores", en alusión a los autores de los destrozos, pues no ha quedado "nada libre de pintura". "Techos, suelos, paredes, muebles y electrodomésticos, por fuera y por dentro", relata a Europa Press el dirigente 'popular', que en la actualidad preside la Junta Vecinal de Corvera de Toranzo.

Ha destacado el "ensañamiento" de los autores de los destrozos en "toda la casa", vertiendo restos de distintos tipos de pinturas ("sobrantes", apunta) y alquitrán, la sustancia "más abrasiva" de todas. Además, "acuchillaron" unos colchones nuevos que había dentro de la vivienda, entre otros destrozos.

"NO SOSPECHO DE NADIE, PERO ME CONOCEN Y YO A ELLOS"

Y aunque no sospecha "de nadie", el exalcalde municipal está convencido de que "los que han hecho esto me conocen. Ellos a mí y yo a ellos", ha apostillado, para indicar que lo ocurrido no es fruto del "azar" ni tampoco algo "predeterminado", sino que ha estado todo "muy pensado".

A continuación, ha indicado que Corvera de Toranzo "no es Santander, Torrelavega o Bilbao", sino que en este municipio viven unas "dos mil personas" y por tanto todos "se conocen". "Yo, a lo largo de toda mi vida política, me he dedicado a hacer el bien a todo el mundo", zanja a continuación, en referencia a posibles "enemigos".

Martínez Penagos ha señalado que aunque la casa está en obras pasa por ella "todos los días", y cuando vio lo que había sucedido no se lo podía "creer". "Te pones a llorar y es imposible. Se te hielan las lágrimas", ha expresado, para aludir a la "magnitud" de lo que se encontró.

Pese a que es consciente de que "podía haber sido peor", el exalcalde de Corvera se refiere también al daño "moral" que conlleva una vivienda "saqueada", con la que han "violado mi intimidad", o el "miedo" que implica el que pueda volver a ocurrir algo así. "No se lo deseo a nadie".

INVESTIGACIÓN

Sobre la investigación que está llevando a cabo la Policía Judicial de la Guardia Civil, José Manuel Martínez Penagos ha indicado que agentes de este Cuerpo ya han pasado por la vivienda, aunque tienen que volver para seguir recabando pruebas.

Para finalizar, el exalcalde de Corvera de Toranzo ha aprovechado para dar las gracias por el apoyo recibido a amigos, vecinos y compañeros de partido.