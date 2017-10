Experto en financiación autonómica advierte que Cantabria "se juega mucho" y pide a los grupos postura común

El catedrático Juan Manuel Rodríguez Poo, designado por el Gobierno de Cantabria para formar parte de la comisión de expertos sobre financiación autonómica, ha advertido que Cantabria "se juega mucho dinero" con el nuevo modelo, por lo que ha pedido a los partidos políticos que "hagan el esfuerzo de obtener una postura común, gobierne quien gobierne" de cara a la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.

A la vez, ha considerado que "hay una labor de lobby evidente" a realizar por parte de Cantabria. Al respecto, ha señalado que "tenemos la suerte" de tener un ministro que ha sido alcalde de Santander -Iñigo de la Serna (PP)-, y en el PSOE "tenemos representantes cercanos" al secretario general, Pedro Sánchez.

Aunque ha recordado que el dictamen de la comisión de expertos "no es una propuesta cerrada" y que la negociación política aún no ha comenzado, Rodríguez Poo ha alertado de que Cantabria "tiene un problema serio" porque la dirección de las directrices consensuadas en esa comisión "no es buena para los intereses de Cantabria".

El experto ha destacado la importancia para la región del mantenimiento de la cláusula del statu quo, por la cual cada nuevo modelo siempre aseguraba la financiación que hasta ese momento habían dispuesto las comunidades autónomas.

"A Cantabria le va la vida en ello; el envejecimiento y la dispersión de la población, la dependencia, los costes fijos, son factores clave para Cantabria, pero es más importante la cláusula de statu quo", ha avisado.

Según ha explicado, únicamente Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón y Castilla y León defienden el mantenimiento de esa cláusula, y entre los representantes del Estado en la comisión de expertos no hay una postura común.

"Hay razones para preocuparse; Madrid quiere un modelo que nos perjudica claramente, y también lo quiere Valencia", ha señalado el catedrático, quien ha destacado que Cantabria tendría que conseguir una modificación "muy sustancial y beneficiosa" del indicador de necesidad -el que indica el coste efectivo de los servicios- para compensar la pérdida del statu quo".

Rodríguez Poo, cuya comparecencia en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo del Parlamento se ha producido a petición de Podemos, ha dicho que "no ve la urgencia" en reformar "para mañana"el modelo de financiación autonómica actual, vigente desde 2009, en primer lugar porque no se sabe aún como funciona en un contexto de crecimiento económico.

En segundo lugar, ha dicho que a Cantabria "no le interesa hacer mucha mudanza con este modelo sobre la mesa". Al respecto, ha señalado que el próximo modelo "podría generar más recursos" para la comunidad autónoma pero "que la hiciera perder la posición que tiene ahora en términos de estructura" -con el modelo vigente es la primera región en financiación per cápital-.

En todo caso, ha negado que Cantabria esté "sobrefinanciada", como "se ha querido vender desde el minuto uno" -ha dicho- en las reuniones de la comisión de expertos.

"El verdadero partido no ha empezado; todavía el campo de juego está abierto, la verdadera negociación empieza ahora", ha dicho Rodríguez Poo, quien ha insistido en que la importancia del asunto, obliga a los partidos a "trascender por encima de intereses políticos o estrategias electorales" para lograr un postura común con respecto al sistema de financiación autonómica, porque del modelo resultante dependerán los ingresos de Cantabria durante los próximos años.

Una afirmación con la que se han mostrado plenamente de acuerdo los cinco partidos con representación en el Parlamento de Cantabria: PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos.