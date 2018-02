Gobierno dice que PSIR de La Pasiega puede aprobarse en 18 meses y cifra en 100 millones el coste del proyecto

Así lo ha apuntado este lunes el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, en el Pleno del Parlamento regional en su respuesta a una interpelación del PP sobre este proyecto, sobre el que los 'populares' reclamaban al bipartito "más transparencia", "más diálogo" y "más trabajo" y le ha planteado diez cuestiones sobre el mismo, como su presupuesto, el estado de tramitación, la identidad de su promotor y quién lo va a sufragar.

Ante esta petición de información del PP, el consejero ha insistido en algunos datos del borrador del proyecto que se presentaron públicamente en un acto en noviembre, que, según ha dicho, fue "abierto", "se invitó a todo el mundo" y acudieron unas 200 personas.

Así, ha explicado que en el borrador del anteproyecto se distinguen dos fases: una la primera, con dos subfases, relativa a lo que tiene que ver con los terrenos al sur de la vía, y la segunda, con las que están "por encima" de ella.

Martín ha aclarado que, por el momento, lo que hay, y lo que se presentó, es un borrador del proyecto, el cual --ha dicho-- "pasará a ser proyecto el día" en que el Ejecutivo regional se siente a hablar con la Administración General del Estado (AGE).

Martín ha demandado la colaboración "de todos", especialmente de las Administraciones, para sacar adelante un proyecto que será "vital" para Cantabria y "muy interesante" para el Puerto de Santander y ha reconocido que la del Ministerio de Fomento es "imprescindible".

"Si Fomento dice no a construir un apartadero, apaga y vámonos", ha dicho el consejero quien ha explicado que el proyecto, a la vista de la "espantada" del Ministerio, será promovido por el Gobierno de Cantabria, concretamente por SICAN "en colaboración con quien crea en ese proyecto". Así, ha recordado que esta actuación cuenta con el apoyo de agentes, como la patronal.

Y en respuesta a quién sufragará la actuación, Martín ha insistido en que por parte del Gobierno de Cantabria "nunca se pidió un euro a nadie".

"Luego ya veremos. No vamos a matar al chiquillo antes de que nazca", ha añadido el consejero, que ha reconocido que dado que aún no hay un proyecto cerrado tampoco hay un presupuesto, aunque sí ha cifrado en 100 millones el coste de adquirir los terrenos y urbanizarlo.

Sobre el estado del proyecto, Martín ha defendido que ya hay "mucho trabajo desarrollado" en relación a esta actuación, que data de 2006.

Además, el consejero ha reconocido que va a ser un proyecto que, tanto en su elaboración como en su explotación va a llevar "años" y exceder gobiernos por lo que ha considerado importante que la actuación de La Pasiega tenga el apoyo de todos. "Esto va a durar muchos años", ha aseverado.

Martín ha defendido que el proyecto de La Pasiega es "vital" para Cantabria y "muy interesante" para el Puerto de Santander, que, a su juicio y en contra del informe de Puertos del Estado, se va a "beneficiar" del proyecto.

En cuanto al informe de Puertos del Estado, el consejero ha señalado que "nadie ha visto" dicho informe y ha apuntado que los técnicos que lo elaboraron no lo consultaron con los técnicos del Puerto de Santander.

Por su parte, el PP ha criticado la respuesta del consejero y ha señalado que "le hubiera agradecido que se hubiera mojado más".

Tras lo dicho por el consejero, el diputado del PP Íñigo Fernández ha opinado que un proyecto "sin presupuesto", ni costes, ni plazos suena a lo que suena: a un proyecto de cartón pluma".

Fernández ha opinado que a Martín no le debe generar "sorpresa" que los proyectos del bipartito PRC-PSOE genere "escepticismo" dado que "no es la primera vez ni la segunda" que anuncia "proyectos faraónicos" que no salen adelante, como la Ciudad del Cine o el Ecoparque Besaya.

Así, ha demandado al consejero que "no vaya por ese camino" sino por "el de las realidades" y no por el de "proyectos de cartón pluma".