El Gobierno no ha cerrado aún el presupuesto de 2018 y duda de si incluir Valdecilla en los ingresos

El Gobierno de Cantabria no ha cerrado aún el montante total del proyecto de presupuestos para 2018, aunque se mantiene en la idea de registrarlo en el Parlamento a finales de octubre, como establece la ley. El bipartito duda de si incluir o no en el capítulo de ingresos la partida de Valdecilla, ya que desconoce si el Gobierno central la va a incluir o no en las cuentas de 2018.