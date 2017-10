El Gobierno regional se va a "volcar" para intentar salvaguardar la inversión en la planta de cloro de Solvay

Así lo ha garantizado este lunes en el Pleno del Parlamento regional el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, quien ha señalado que el propietario de la planta de Solvay, el grupo portugués CUF, aún no ha tomado una decisión sobre si mantendrá o no la inversión tras el 'no' del Gobierno de Cantabria a conceder la prórroga solicitada para llevar a cabo esa reconversión tecnológica.

Sota ha asegurado que "el Gobierno está implicado hasta las cachas", au para conseguir que esta inversión salga adelante y, en este sentido, ha asegurado que está "trabajando intensamente en conjunción con Solvay y el comité de empresa para ver qué salidas hay". "No escenificamos lo que hacemos", ha dicho el consejero.

El titular de Economía, Hacienda y Empleo ha detallado que hasta la fecha representantes del Gobierno regional han mantenido cinco reuniones con la empresa y este martes, 17 de octubre, tendrá otra ya a nivel técnico, aunque no ha querido entrar en más detalles.

Y es que ha señalado que dado que aún el propietario no ha tomado una decisión sobre la inversión se está trabajando en distintos escenarios dependiendo de la decisión de la empresa.

Según Sota, el Gobierno regional va a "intentar convencer" a la empresa de que "consolide" esa inversión pero ha advertido de que es una decisión de una empresa privada.

Además, ha señalado que desde la Unión Europea "anda con lupa" para controlar qué ayudas o subvenciones otorgan los gobiernos a empresas privadas.

Sota ha expresado "todo el apoyo" del Gobierno regional "en todas las líneas de actuación" y, en especial, en aquellas que puedan servir para "intentar que ningún trabajador se vea afectado".

En este sentido, el consejero socialista ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad social de una empresa como Solvay".

Sota ha realizado estas manifestaciones al ser cuestionado por el diputado del grupo mixto Rubén Gómez de Cs sobre la alternativa prevista ante la denegación de la moratoria a Solvay y las medidas previstas para ayudar a los trabajadores en caso de que puedan verse afectados por el 'no' a la prórroga.