((Atención abonados: Esta información corrige a la anterior sobre el mismo asunto por un error en el apellido del consejero ejecutivo del BBVA, que no es José Manuel Gómez-Páramo, como se indicaba, sino que lo correcto es González-Páramo))

La información corregida es como sigue:

UIMP.- González-Páramo (BBVA) se muestra "muy optimista" con los avances para lograr la unión bancaria en la UE

Considera que una política fiscal común "descargaría" al BCE de las responsabilidades que ha asumido durante la crisis

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero ejecutivo del BBVA, José Manuel González-Páramo, se ha mostrado este viernes "muy optimista" con los avances que se están produciendo en la actualidad para lograr una unión bancaria en la Unión Europa (UE) porque, en su opinión, la propensión de los países "está siendo mejor".

Durante su intervención en inglés en la última jornada del encuentro 'Policy reflections on the future of the Eurozone' que se ha celebrado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), González-Páramo ha recordado las políticas llevadas a cabo desde el Banco Central Europeo (BCE) durante la crisis, lo que ha sido "necesario" debido a la ausencia de una "arquitectura fuerte" en la unión monetaria.

Por ello, considera que una policía fiscal común "descargaría" al BCE de las responsabilidades que ha asumido durante los últimos años en materia económica, fiscal o de supervisión bancaria. De esta forma, plantea como uno de los retos de futuro "profundizar" en la unión monetaria.

González-Páramo, que fue miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE entre 2004 y 2012, ha incidido en la necesidad de recuperar la "confianza" en el sistema bancario a través de la coordinación de entidades para evitar, por ejemplo, una pérdida "credibilidad".

Durante su intervención, ha hecho referencia a las políticas llevadas a cabo por el BCE durante los años de crisis, periodo en el cual en la UE se han vivido varios "shocks" --como los problemas de deuda soberana, la crisis bancaria y los riesgos de ruptura del euro--, alguna de ellas "controvertidas", como la compra de deuda pública de algunos Estados, justificada en septiembre del 2012 por el presidente del BCE, Mario Draghi, por el riesgo de fragmentación de la eurozona.

El pasado mes de mayo, González-Páramo participó en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía de Sitges, donde auguró que la primera subida de los tipos de interés por parte del BCE se producirá a finales de 2018, después de mantener una tendencia a la baja desde 2011, hasta situarlos en el 0% en marzo del año pasado.

En aquella intervención comentó que las condiciones en las que se desplegó la política monetaria extraordinaria del BCE están "empezando a desaparecer", ya que el riesgo de deflación ha quedado atrás, se ha normalizado el sistema financiero y se han reforzado las regulaciones financieras, lo que permite modificar dichas políticas y entrar en una fase de normalización.

"El BCE no puede actuar solo frente a la crisis y ya va siendo hora de que otras autoridades den un paso adelante y tomen el relevo", consideró en Sitges.