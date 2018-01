La Guardia Civil retira más de 3.200 juguetes en Cantabria por no cumplir las condiciones de seguridad

Las inspecciones se han realizando a lo largo del segundo semestre de 2017 en establecimientos tipo bazar donde se venden juguetes de origen principalmente asiático y a bajo coste.

Asimismo, durante la campaña, realizada con motivo de las fiestas de Navidad, se han formulado más de 900 denuncias por irregularidades en 369 tipos de juguetes diferentes (de cada tipo existían varias unidades, por lo que la suma total asciende a 3.274 ejemplares).

En un comunicado, la Guardia Civil ha recordado que los responsables de la seguridad de los juguetes en la Unión Europea son los fabricantes, importadores y distribuidores que ponen en el mercado estos productos.

Según ha explicado, los juguetes infantiles deben poseer el marcado 'CE', distintivo de la Comunidad Europea que ha de constar en todo este área económica y que acredita el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de comercio en este ámbito, entre otros los de seguridad.

En las inspecciones realizadas en esta campaña la Guardia Civil ha hallado 206 infracciones por esta irregularidad, comprobando que, además de carecer del citado marcado, a menudo aparece otro también con las siglas 'CE', pero que se refiere a 'China Export' y no al de Comunidad Europea, tal y como vienen alertando en los últimos años distintas organizaciones de consumo.

La diferencia del marcado es principalmente el espaciado de las letras 'CE', ya que el símbolo de 'China Export' aproxima las letras, reduciendo el espacio que las separa en comparación con el de la 'Comunidad Europea'.

OTRAS 600 DENUNCIAS POR SEGURIDAD Y FABRICACIÓN

Según la Guardia Civil, las principales infracciones localizadas están relacionadas con la seguridad y fabricación de los juguetes. En concreto, se han detectado 264 en los etiquetados de los juguetes y 50 en los envases, la mayoría por no cumplir requisitos como estar en idioma español o carecer de los datos del importador, distribuidor, fabricante, etc.; y otras 297, relacionadas con las instrucciones de los juguetes, bien por no tenerlas o por no estar en español.

En relación a las funciones que tiene la Guardia Civil como resguardo Fiscal del Estado, se han hallado e intervenido 287 juguetes procedentes del contrabando, por haber entrado en la Unión Europea ilegalmente y sin control fiscal ni de seguridad, instruyendo 102 denuncias administrativas.

La totalidad de los juguetes intervenidos fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades, remitiendo las denuncias al departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT de Cantabria, así como a los organismos competentes en consumo del Gobierno regional.

Este operativo se ha desarrollado por efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Santander y de Seguridad Ciudadana.