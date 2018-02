Guardias y policías piden en Santander la equiparación salarial apoyados por todos los partidos del Parlamento

Guardias civiles y policías nacionales, arropados por ciudadanos y por todos los partidos políticos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE, Podemos y Cs) han secundado este miércoles la manifestación convocada en Santander por Jusapol para pedir la equiparación salarial con otras policías autonómicas, en la que se han escuchado críticas al preacuerdo alcanzado por Gobierno central y sindicatos de ambos Cuerpos.

'Yo no firmo la estafa del Gobierno' o 'Estos sindicatos no nos representan' han sido algunas de las consignas coreadas por los manifestantes, unos 4.000, según los cálculos de la Policía Local en Santander, que ha controlado la seguridad y el tráfico durante la marcha, que ha comenzado junto a la sede del Gobierno de Cantabria sobre las 17.50 horas y ha concluido pasadas las 18.30 en la Plaza Porticada y durante la que se han cortados algunos carriles de circulación.

Esta protesta, convocada por Jusapol, asociación que aúna a policías nacionales y guardias civiles de toda España en defensa de esta equiparación salarial, ha estado encabezada por representantes nacionales y autonómicos del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de Podemos, que han desfilado tras una pancarta en la que se podía leer 'A igual trabajo, igual sueldo. #Equiparación ya de Policía y Guardia Civil con Policías Autonómicas. Justicia salarial'.

Además, el presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla (PRC), se ha acercado antes del inicio de la marcha a mostrar su apoyo a los convocantes, que le han entregado una camiseta con su reivindicación para que la muestra en sus apariciones en televisión, según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

En la marcha, que se ha sucedido bajo la lluvia, los manifestantes han entonado consignas como 'Injusticia salarial, esperpento policial', 'Si no hay equiparación, Zoido dimisión' o 'Zoido, fuera, eres como Corcuera'.

RESPALDO DE TODOS LOS PARTIDOS

Entre los representantes políticos que han acudido estaban, por parte del PP de Cantabria, la parlamentaria regional Isabel Urrutia; el vicesecretario de Comunicación, Alejandro Liz, y el diputado nacional y vicesecretario de Estrategia y Acción Política, Diego Movellán, que ha subrayado que el partido ha sido "avanzadilla" y ha estado "en cabeza" de esta reivindicación "desde el primer momento".

Movellán ha recordado que fue el PP liderado por María José Sáenz de Buruaga, el que presentó en la Cámara regional una propuesta a favor de la equiparación salarial que concitó el consenso de todos los grupos.

Además, ha subrayado que, a nivel nacional, ha sido el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, quien "va a cumplir" con esta "reivindicación histórica" de estos dos Cuerpos de más de 30 años. "Si ahora, como parece, otros se suben al carro lo que les pedimos es que se haga con responsabilidad, apoyando los Presupuestos Generales de 2018", ha señalado el diputado nacional, que ha recordado que dichas cuentas, aún por presentar, llevarán 500 millones para comenzar a cumplir con esa equiparación.

Movellán ha añadido que, de todas formas, si el apoyo de estos partidos es "como el de la veleta, hoy sí y mañana no" el PP se ha comprometido a hacer una Ley de equiparación justa.

Respecto a las discrepancias mostrada por Jusapol contra el preacuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno, Movellán ha recordado que esta asociación no se siente representada por los sindicatos que han sido los interlocutores en las negociaciones con el Gobierno. Pese a ello, ha opinado que el preacuerdo alcanzado anoche es "importantísimo" y cree que el apoyo de los integrantes de la Guardia Civil y Policía a él es "mayoritario".

Por parte del PSOE cántabro, ha estado su líder, Pablo Zuloaga, acompañado de varios miembros de la Ejecutiva, entre ellos la secretaria de Organización, Noelia Cobo, que ha querido expresar que los socialistas cántabros se unen la Policía Nacional y a la Guardia Civil para reclamar al Gobierno de Rajoy "que atienda estas reivindicaciones y que aporte los recursos necesarios para acabar con la desigualdad salarial entre estos cuerpos de funcionarios".

En este sentido, ha advertido que Rajoy llegó al Gobierno en 2011 con un programa que incluía garantizar la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con las fuerzas de seguridad autonómicas y del que por ahora "no se sabe absolutamente nada".

"No valen las promesas si no se demuestran con hechos y la realidad es que por ahora, el Ejecutivo central no ha hecho nada por terminar con el desajuste en los sueldos entre estos Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado", ha dicho Cobo, que cree que la situación no puede "dilatarse más en el tiempo".

La número dos de los socialistas de Cantabria ha afirmado que "la solución existe y es que el Gobierno de Rajoy destine una dotación presupuestaria de 1.500 millones de euros durante los próximos tres ejercicios para lograr la equiparación total de los sueldos para el 2020, una petición, que, según ha recordado, aprobó el Pleno del Parlamento de Cantabria a finales del 2017 con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.

En representación de Cs ha acudido el portavoz parlamentario y diputado del Parlamento regional, Rubén Gómez, y el portavoz del partido naranja en Cantabria y parlamentario nacional, Félix Álvarez, quien, en declaraciones a Europa Press, ha opinado que es el "momento oportuno" para que se dé respuesta a esta "justa" reivindicación de equiparación salarial en estos dos Cuerpos de Seguridas y ha confiado en que se haga "efectiva cuanto antes".

Álvarez ha recordado que, con este objetivo, su partido ya ha puesto una oferta "encima de la mesa" al Gobierno que pasa por una aportación de 1.500 millones en tres años --500 cada año--.

Respecto al preacuerdo entre Gobierno y sindicatos, el portavoz de Cs Cantabria ha opinado que presenta "muchas dudas" porque "se basa sobre complementos y no sobre el salario efectivo".

Por parte de Podemos, ha acudido su portavoz parlamentaria, Verónica Ordóñez, quien, en declaraciones a esta agencia, ha opinado que la equiparación salarial que se reclama es "absolutamente legítima" y la desigualdad actual "tiene que acabar ya".

A juicio de Ordóñez, el ministro "no puede seguir poniendo excusas y falsos planes que luego son mentiras". "No se puede jugar de esta manera con las Fuerzas de Seguridad del Estado, porque respetar y proteger y cuidar a las Fuerzas de Seguridad del Estado pasa por cuidar sus derechos y cumpli sus derechos y darles todo aquel material para llevar su trabajo en las mejores condiciones".

Respecto al preacuerdo, la portavoz de Podemos ha opinado que "ninguna propuesta" de las realizadas por el Gobierno "responde realmente a las reivindicaciones" de estos dos Cuerpos y ha señalado que "no es la primera vez" que el Gobierno intenta "tomarles el pelo" con "propuestas-trampas".

"Esperemos que se acabe esta situación porque si hay dinero para rescatar autopistas y si hay dinero para rescatar bancos tiene que haber dinero para garantizar la igualdad salarial", ha defendido.

También, en un comunicado, el nuevo partido político AVANZA Cantabria ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada esta tarde en Santander por la equiparación salarial e igualdad de oportunidades de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y pide al Gobierno central que tome medidas para solucionar la desigualdad existente desde hace muchos años.

AVANZA cree que para implementar estas medidas son necesarias "políticas realistas en la gestión del gasto de las Administraciones públicas, la eficiencia y la eliminación de las administraciones y empresas públicas duplicadas, entre otras muchas medidas".