El II Ciclo 'Nos gusta el Teatro' programa cuatro espectáculos para alumnos de ESO

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria vuelve a convocar a alumnos y profesores de ESO para que acudan a la nueva edición del ciclo 'Nos gusta el teatro' que en esta segunda temporada contará con cuatro títulos y seis funciones.

Esta iniciativa surgió el año pasado dentro de la política de creación de nuevos públicos puesta en marcha por Cultura. En aquella ocasión se ofrecieron tres títulos y cuatro funciones a las que acudieron un total de 1.344 espectadores, entre alumnos y profesores, de un total de 25 Centros de Educación Secundaria y Bachillerato.

"Estamos ante una propuesta destinada a un público adolescente", señaló el consejero, Ramon Ruiz, en la presentación de esta nueva temporada del Palacio de Festivales, "y que ha tenido una gran acogida".

Así, explicó que "la idea no era solo que asistieran a una función, sino que los títulos elegidos tuvieran una conexión con su mundo, que tratarán temas de interés que les provocará la reflexión y puesta en común de sus preocupaciones y su visión del mundo".

El ciclo comenzará con la puesta en escena de 'El último tren a Trebilinka' de Patxo Telleria que se podrá ver el jueves 29 y el viernes 30 de septiembre a las 10.00 horas para alumnos, y los mismos días pero a las 20.30 horas para el público en general.

Se trata de un homenaje al pedagogo polaco Janusz Kòrczak. Una historia que reivindica la lucha por dignificar la vida de los niños.La historia se sitúa en Varsovia en agosto de 1942. Un orfanato con 200 niños judíos, liderado por el Doctor y pedagogo Kòrczak, que junto con su inseparable colaboradora Stefania Wilczynska formó allí una verdadera república infantil. Trabajando mano a mano con los niños creó una Constitución con sus leyes, reglamentos, y también un Código Penal.

La segunda propuesta será 'Proyecto Dédalo' el miércoles 4 de octubre a las 10.00 horas en el escenario de la sala Argenta. Se trata de una nueva producción y estreno de la compañía cántabra Abrego producciones. Original de Áureo Gómez, está interpretada por Fernando Madrazo y Áureo Gómez, dirigidos por Pati Domenech.

Cuenta la historia de un agente de seguros se ve obligado, como parte de su terapia, a escribir una obra de teatro dirigida a los jóvenes. El alcohol y las consecuencias de su abuso, es el tema que debe tratar. Pero no sabe cómo empezar, no sabe que escribir para ser efectivo y por eso pretende pedir ayuda a su hijo para que él le de ideas. Es entonces cuando salen a la luz todos los problemas, todo lo que no se dijo en su momento y se debió decir, todo lo que se dijo y se debió callar.

Las diferencias generacionales hacen saltar la paz familiar y surgen los gritos, los reproches, los oídos sordos. Es entonces cuando se acuerda del personaje mitológico Dédalo, constructor del laberinto de Minos y de su discípulo hijo, Ícaro. Y decide crear el Proyecto Dédalo que consiste en reunir una serie de consejos para una buena convivencia. Para tener un vuelo perfecto.

Cervantina y #Malditos 16

También en octubre, los días 20 y 21, la compañía Ron La Lá pondrá en escena 'Cervantina', versiones y diversiones sobre textos de Cervantes. Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el escenario las adaptaciones "ronlaleras" de algunas novelas ejemplares y entremeses, además de fragmentos de piezas menos conocidas como el Persiles, la Galatea, el Viaje del Parnaso. Un homenaje y un encuentro con el arte lúcido, lúdico, hilarante y profundamente humano del autor del Quijote... entre otras obras maestras que urge redescubrir.

Concluirá esta propuesta pedagógica con '#Malditos 16' el jueves 18 de enero. Una producción del Centro Dramático Nacional y Coart+e. Original de Fernando J. López, está interpretada por Pablo Béjar, Andrea Dueso, Manuel Moya, Paula Muñoz, Davis Tortosa y Rocío Vidal, dirigida por Quino Falero.

La creación de #malditos16 se enmarca dentro del programa Escritos en la escena del Centro Dramático Nacional. Compuesta a partir del trabajo conjunto entre el autor, el director y los actores, esta función nace del esfuerzo colectivo para dar voz a aquellos adolescentes que han visto quebrarse su vida por diversos motivos y posee el firme propósito de servir de llamada de atención tanto a sus padres y educadores como al resto de la sociedad.

Elaborada a partir de experiencias reales, en su proceso de escritura han colaborado diversos expertos en las cuestiones que se abordan a lo largo de la obra -suicidio adolescente, trastornos alimenticios, acoso escolar, violencia sexual, transexualidad-, enriqueciéndose con las aportaciones y los testimonios de psicólogos y jóvenes que han vivido, en primera persona, las situaciones de la función.