Igual abre la puerta a su marcha del PP pero avisa que "sí o sí" se presentará a la reelección como alcalde de Arnuero

El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, ha asegurado que en las próximas elecciones municipales se presentará a la reelección para ese cargo "sí o sí", tanto si continúa en el Partido Popular, que está tramitando contra él un expediente disciplinario que podría acarrear su expulsión, como si no. "Si el PP me echa, me buscaré la vida", ha dicho el regidor y diputado 'popular', que incluso no descarta marcharse de la formación por propia voluntad.

"Ahora ya no descarto nada", ha dicho José Manuel Igual, que además de alcalde es diputado regional del PP, uno de los nueve contra los que se está tramitando en 'Génova' un expediente disciplinario por oponerse a la decisión de la Ejecutiva regional del partido en Cantabria comandada por María José Sáenz de Buruaga de relevar al portavoz parlamentario, Eduardo Van den Eynde, contrario a la actual presidenta y afín al exlíder Ignacio Diego.

Ante ese escenario, Igual, que descartar repetir como diputado del PP, señala en cuanto a la Alcaldía que "hay dos opciones": o repetir como candidato del PP o hacerlo como independiente o, incluso, por otro partido.

Igual, que lleva casi 20 años como alcalde de Arnuero, los últimos 12 con el PP, ha señalado que "hasta ahora" solo se planteaba dejar el partido si le expulsaban pero ha señalado que, tras escuchar a algunos miembros del Comité Ejecutivo hablar de la posibilidad de plantear otro candidato a la Alcaldía, ha señalado que "ahora no descarta nada".

De esta forma, ha advertido que "no aguantará ni soportará amenazas de nadie", incluida la Dirección del PP de Cantabria a la que ha instado a, si lo desea, buscar "mañana" a otro candidato.

Sí ha advertido que si él deja el partido le seguirán en pleno, o casi, el resto de los ediles populares en la Corporación y parte de los integrantes de la candidatura electoral de 2015 del PP que no resultaron elegidos. En estos momentos, Igual gobierna Arnuero con mayoría absoluta al contar el PP con 8 de los 11 concejales de la Corporación.

Igual, que ha sido vicesecretario de Organización y Electoral de la Ejecutiva en la etapa de Ignacio Diego como presidente, ha recordado que "llegó al PP siendo alcalde" y ha afirmado que "nunca" ha pedido "un cargo" ni "nada" al partido.

De hecho, ha señalado que en todo este tiempo "jamás ha cobrado" ni "pasado" al partido "ninguna dieta, comida" o gasto por combustible.

El alcalde de Arnuero es hermano de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, pero pide que no la "mezclen" en esta situación porque, según ha dicho, ella --afín a Sáenz de Buruaga-- tiene su propio "camino" e "historia".