Igual pide colaboración al Gobierno para integración ferroviaria

El Ayuntamiento de Santander (PP) ha pedido al Gobierno de Cantabria colaboración para la financiación de la primera fase de la integración ferroviaria en la capital en la que, desplazando las vías hacía el norte y con su posible cubrición, liberalizará unos 45.000 metros cuadrados de suelo para la ciudad, algo que el Ejecutivo se ha comprometido a estudiar.

Esa fase, que hace unas dos semanas presentó el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en Santander y antes de la cual se liberarán otros 1.500 metros con el derribo de unas naves, supondrá una inversión de 100 millones de euros de los que el Estado asumirá el 50% y el resto lo tendrán que financiar entre las administraciones local y regional.

Por ello, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, se ha reunido este lunes con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y los consejeros de Obras Públicas y Vivienda e Innovación, Industria, Turismo y Comercio, José María Mazón y Francisco Martín, a quienes ha solicitado la colaboración del Ejecutivo.

Una colaboración que "podría ser" igual a la que el Gobierno ha asumido en el soterramiento de las vías de FEVE en Torrelavega, actuación en la que costeará el 30% mientras que Fomento pondrá el 50% y el Ayuntamiento el 20% restante.

En declaraciones a la prensa tras la reunión, Igual ha indicado que ha detallado al presidente y los consejeros ese proyecto para el traslado de las vías hacia el norte y su posible cubrimiento, con una inversión estimada de 100 millones, y les ha emplazado a estudiar la fórmula para financiar entre las dos administraciones la mitad del coste y que "podría ser 30%-20%" como ya se ha hecho en Torrelavega.

La regidora municipal ha asegurado que ha sido un encuentro de trabajo, tras el cual el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, intercambiará toda la información con Mazón para su estudio, y ha confiado en desde el Ejecutivo sean "sensibles" con la ciudad de Santander.

Y es que Igual ha destacado la "importancia" de este proyecto que será un "desahogo" para la zona de Castilla-Hermida, que está "muy masificada", y por ello ha confiado en la "sensibilidad" del Gobierno con lo santanderinos.

Desde el Ayuntamiento, ha detallado, no se ha puesto plazo al Ejecutivo para que le dé una respuesta sobre su colaboración en esta primera fase de la integración ferroviaria. "Hay que analizarlo, es una obra importante y confiamos en su sensibilidad por lo que no hemos puesto plazo y tampoco nos lo han dado", ha dicho.

Igual ha indicado que, al inicio de la reunión, el presidente estaba "un poco enfadadillo" y, aunque ha dicho que desde el Gobierno se estudiará el proyecto para esa posible colaboración, lo ha supeditado a "otras relaciones que tiene con el Gobierno central".

"Conociendo al presidente, ha intentado decirnos que la economía del Gobierno de Cantabria está como está", haciendo "alusión" a las "deudas" que el Gobierno de España tiene con Cantabria, ha dicho, y precisamente, a ello se ha referido Revilla para criticar que el Estado pida al Gobierno de Cantabria que colabore en la financiación de este proyecto en Santander cuando no le paga lo que le debe.

Revilla, de "muy mala leche"

Ante ello, ha asegurado que "no está enfadadillo, que es una palabra demasiado moderada, sino de muy mala leche" porque "el Gobierno no para de pedir cosas a Cantabria en obras de competencia exclusiva del Estado". "Ya planteó lo de Torrelavega y ahora repite la misma jugada en Santander", ha criticado.

Revilla ha manifestado que no comprende que el Estado se comporte así cuando es "un moroso" de la Comunidad Autónoma, a la que asegura que debe 80 millones de euros lo que tiene a la región inmersa en "una situación de penuria" e incluso de "intervención en la que hay que pedir permiso hasta para pagar nóminas" que, no sería tal, "si el Gobierno de España nos pagara".

De hecho, ha asegurado que, de cobrar ese dinero por parte del Estado, el Gobierno regional podría estudiar el asumir ese 30% del coste del proyecto. "Creo que hay que pagar lo que se debe antes de pedir y creo que, si nos dieran ahora los 80 millones, casi estaría en condiciones de decir que esto es muy viable", ha añadido.

No obstante, ha lamentado que el Estado se dedique a plantear al Gobierno de Cantabria estas "inversiones coparticipadas" y, en lugar de "venir a hacernos el planteamiento" directamente, "nos tenemos que enterar por la prensa" tras una comparecencia pública del ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

Aunque Revilla ha asegurado que la posible cofinanciación del proyecto se estudiará al igual que se hizo con el soterramiento de Torrelavega, ha indicado que, llegado el momento de asumir esa colaboración, "tendrá que haber una reunión a cuatro bandas en la que esté, además de Fomento y el Ayuntamiento, el Minnisterio de Economía y Hacienda".

"Si a esta región no le pagan lo que le deben y no le dejan endeudarse, pues no podemos prometer ahora que vamos a pagar algo cuando en la caja no hay ni un euro, es un poco complicado", ha advertido el presidente regional que, por ello, ha instado al ministro cántabro a pedir "a los suyos que cumplan con Cantabria y nos paguen lo que nos deben".

Además, Revilla ha criticado que aquí se pida la coparticipación en estos proyectos ferroviarios cuando "hay otras ciudades en las que todo ese soterramiento ferroviario lo paga íntegramente el Ministerio de Fomento", por lo que es "injusto" que se someta a Cantabria a cofinanciar algo que es "competencia del Estado" pero, aún así, el Ejecutivo "lo estudiará".

Que no se busque el enfrentamiento del Gobierno con Santander

El presidente de la comunidad ha esperado que esto no lleve a "buscar el enfrentamiento del Gobierno de Cantabria con la ciudad de Santander", aunque ha señalado que "adivina" que así será porque ya quedan menos de dos años para las próximas elecciones municipales y autonómicas.

"Ya en la anterior campaña llegaron a decir que era el enemigo público de la ciudad de Santander cuando todo el que me conoce sabe que la adoro y la defiendo, y hemos hecho todo lo posible por ayudarla como al resto de lugares de Cantabria", ha destacado Revilla.

Tras acusar de "aquella campaña" del ahora ministro "para enfrentar al presidente de Cantabria con Santander", y que "no les dio muy buenos resultados", ha insistido en que desde el Gobierno "por supuesto estamos dispuestos a colaborar" pero "siempre que todos asuman sus compromisos".

"Si a Cantabria se le deben 80 millones, que los paguen, y en el momento que los paguen claro que podríamos abordar este proyecto y estudiar en qué porcentaje", ha añadido Revilla que ha opinado que, mientras no paguen, "venir a pedirnos más en algo que es competencia de ellos pues me parece que ya es reírse de nosotros".