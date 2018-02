Incidencias en el primer día del Metro-TUS pero Igual pide un "esfuerzo" a los ciudadanos

El Servicio Municipal de Transportes de Santander ha puesto en marcha este jueves el sistema del Metro-TUS y la reordenación de las líneas con "algunas" incidencias y quejas, algo que la alcaldesa, Gema Igual, ha manifestado que era de esperar en los primeros días pero ha pedido un "esfuerzo" a los santanderinos porque cree que "en unos 15 días" se habrán acostumbrado y será "un éxito".

Igual así lo ha señalado en la visita que ha realizado, acompañada del concejal de Movilidad Sostenible, Ignacio Quirós, y el vicerrector de Investigación de la Universidad de Cantabria (UC), Javier León, al departamento de Transportes desde donde se ha monitorizado el funcionamiento en tiempo real del nuevo sistema.

La regidora municipal ha reconocido que a lo largo de la lluviosa mañana ha habido "algunas incidencias y quejas" de usuarios, principalmente entre los de la Línea 3 Ojaiz-Valdecilla porque el autobús ha llegado "tres minutos tarde" al Intercambiador y han tenido que esperar más de lo previsto para hacer el transbordo a la Línea Central Valdecilla-Sardinero.

También se ha estropeado uno de los autobuses articulados que cubren la Línea Central porque "no le cerraba una puerta", lo que hace que, por seguridad, el vehículo no funcione, y debido a ello los pasajeros se han tenido que bajar y esperar a que pasase el siguiente, según ha explicado Igual.

Incidencias como éstas descritas por la alcaldesa ha provocado quejas entre los usuarios afectados, pero que también se han dado entre quienes estaban "expectantes o inseguros" por el hecho de tener que hacer transbordos o desconocer qué línea tenían que coger para llegar a un determinado destino.

No obstante, Igual ha destacado que, detrás de este nuevo sistema de transporte, hay "muchas horas" de trabajo y estudio por parte del departamento de Transportes de la UC y del equipo de Gobierno (PP) por lo que, aunque pueda haber "alguna incidencia" y "dudas" entre los usuarios en los primeros días, "estamos convencidos de que la nueva reorganización del TUS va a ser beneficiosa para los santanderinos y a ser una ciudad acorde a los tiempos".

El 60% de los usuarios no notarán el cambio

La alcaldesa ha insistido en que, con los cambios efectuados, el sistema del TUS es "más competitivo" y, "aún con transbordos, ahora sí toda la ciudad de Santander está conectada". Además, ha asegurado que el 60% de los usuarios del autobús urbano "no van a notar ninguna modificación y sí mayor frecuencia".

Los que percibirán cambios serán quienes cojan el autobús en los barrios del extrarradio que tendrán más frecuencias aunque tendrán que hacer transbordo en los intercambiadores, un transbordo que "les va a salir totalmente gratis con la tarjeta del TUS".

"Sabemos que cualquier cambio requiere un esfuerzo y es lo que pedimos a los santanderinos", ha dicho y también ha señalado que "no van a estar solos" porque, durante los primeros días, personal de la Universidad de Cantabria estará en los intercambiadores de Valdecilla y el Sardinero, así como en algunas otras paradas, para guiarles e informarles.

Ha asegurado que, según los estudios realizados, la "mayoría" de los viajeros se movían hasta ahora entre Valdecilla y el Sardinero y, por ello, esa ruta se ha reforzado con la "mayor novedad" del sistema, que es esa Línea Central por la que circularán los cinco autobuses dobles con capacidad para 149 personas cada uno.

Además, hasta los intercambiadores llegarán "alrededor de 15 autobuses de la periferia" por lo que "cada cuatro minutos saldrá uno", por lo que la alcaldesa ha asegurado que "la espera va a ser mínima", más cuando los usuarios conozcan y se acostumbren a las nuevas líneas.

Igual ha contado que ella vive en Cueto y ha cogido esta mañana el primer autobús de la Línea Central que salía del Intercambiador del Sardinero para dirigirse al centro. En este punto, y tras las quejas de usuarios que se han mojado mientras esperaban en ese intercambiador, ha señalado que quedan de poner cristales para resguardar de la lluvia.

Igualmente, ha indicado que ha habido "algún problema" con las pantallas en las que se indican los tiempos de llegada de los autobuses porque no se actualizaban bien y en uno de los autobuses articulados no funcionaba el detector de tarjetas por lo que ha habido "unos minutos de retraso" y quienes han hecho el transbordo no han pagado.

En el carril bus, Igual ha detallado que "no ha habido casi ninguna incidencia" por parte del resto de vehículos no autorizados y ha agradecido también la "sensibilidad" de los taxistas que no están parando en esta vía rápida más que en "excepciones".

Se irán realizando ajustes

Sobre el comportamiento de los viajeros, con algunos de los cuales han hablado la alcaldesa y el concejal a lo largo de la mañana, Igual ha considerado que "lo que están es expectantes o asustados" más que otra cosa y, por ello, ha agradecido la labor de los informadores repartidos por los intercambiadores y paradas.

La alcaldesa ha augurado que esta situación de incertidumbre entre los usuarios durará "unos 15 días" durante los cuales "no estamos libres de que haya incidencias" pero tanto el Ayuntamiento como el departamento de Transportes de la UC estarán "muy pendientes para ir mejorando absolutamente todo e ir informando".

"Se ha estudiado mucho y tenemos la certeza de que es la mejor opción para los santanderinos" y, aunque ha reconocido que "habrá que ir ajustando cosas", la alcaldesa de la ciudad ha dicho que "había que empezar en algún momento".

El responsable del Grupo de Ingeniería de Sistemas de Transporte de la UC, Ángel Ibeas, ha manifestado que, tras el primer día de funcionamiento, "habrá que hacer ajustes" y ha señalado que no es "tan optimista" como la alcaldesa sobre el tiempo necesario para que los usuarios se acostumbren, que cree que "con un mes no será suficiente".

"Aunque el cambio afecta a una parte no mayoritaria de los viajeros, es un cambio", ha dicho Ibeas, quien además ha considerado que, pese "a las dificultades lógicas" del primer día, el sistema del Metro-TUS y la reorganización de líneas ha empezado de "forma aceptable" en día "además con lluvia y, por tanto, con mucho tráfico".

Ibeas ha detallado que, desde el centro de control instalado de la Universidad, se captan diferentes datos y, con ellos, se hacen modelos matemáticos y se proponen soluciones o mejoras al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander.