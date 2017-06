Lassalle dice que el proyecto del Reina Sofía en Santander "está garantizado"

"Se ha garantizado por parte del Gobierno de España y del Ayuntamiento de Santander, y estoy convencido de que será así", ha manifestado este miércoles a preguntas de la prensa tras inaugurar un curso sobre Agenda Digital en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Lassalle ha indicado que "todo estaba dispuesto" para que fuesen "tres partes" las que participarán en este proyecto (el Estado, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander) pero ahora, ha indicado, habrá que preguntar al Ejecutivo regional "cómo quiere seguir participando dentro de este proyecto, si como parte activa o como sujeto pasivo".

El secretario de Estado cántabro cree que esa decisión es una "responsabilidad que el Gobierno de Cantabria debe de abordar" porque se trata de un proyecto que, ha destacado, "es una oportunidad no solo para la ciudad de Santander sino que tiene que ser una oportunidad para el conjunto de la región".

De hecho, ha ensalzado que ese fue su objetivo cuando, desde la Secretaría de Estado de Cultura, decidió "impulsar esta iniciativa" con la que, junto al Centro Botín, "Santander y Cantabria pueden convertirse en la vanguardia creativa y artística de este país y por tanto en uno de los espacios privilegiados de la cultura europea y, además, de la cultura contemporánea".

"Muchas veces los que somos santanderinos nos hemos quejado de que Santander era la Atenas del norte y que estaba de alguna manera atrapada en una especie de arqueología cultural de la que no era capaz de salir. Pues bueno, tenemos la posibilidad de asomarnos de una manera intensa y plena a la contemporaneidad artística", ha dicho y, por ello, ha hecho un llamamiento a estar "a la altura de las circunstancias".

Y es que, a su juicio, es "absolutamente imprescindible" que "todos los que nos encontramos de alguna manera comprometidos con esta tierra sintamos que esta tierra habla el lenguaje del siglo XXI también y ésta es una oportunidad maravillosa para ponerlo de manifiesto".

"Cantabria tiene que hablar el lenguaje creativo del siglo XXI y tiene la mejora de las oportunidades para ello, no entender esto es no saber realmente como funciona nuestro tiempo y me preocupa que algunos no sean capaces de comprender cuál es la verdadera dimensión temporal en la que nos estamos moviendo", ha concluido.