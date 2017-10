Mantecón tacha de "nefasta" la gestión del SMTU y pide un consorcio autonómico de transportes y movilidad

El edil, vinculado a Santander Sí Puede, considera "inaceptable" la cancelación, este martes 31 de octubre, de 18 de las 68 líneas regulares de autobuses del SMTU, lo que a su juicio es una "absoluta falta de previsión" por parte del concejal responsable del área, Ignacio Quirós.

Para Mantecón, la "excusa" dada por el edil de movilidad respecto a que los nuevos trabajadores del servicio no se han podido incorporar a tiempo por el retraso en el reconocimiento médico es "absurda a la par que recurrente", ya que -dice- "ha sido utilizada en otros caos", como por ejemplo "con ocasión de las deficiencias del servicio que suelen darse en los meses de verano".

El concejal no adscrito ha señalado que esta situación se da "con pleno conocimiento" por parte del equipo de gobierno acerca de "cuándo el SMTU va o no a disponer de estos trabajadores eventuales", ya que "son contratados en periodos de seis meses, con otros seis meses de paro intercalados, por lo que no hay excusa posible". Asimismo, ha señalado que se trata de trabajadores eventuales que "en muchos casos llevan más de diez años en dicha situación de eventualidad".

"Esta situación se da con habitual frecuencia, aunque no en la magnitud que se ha dado este martes", indica Mantecón, que recuerda que se han llevado al Pleno propuestas que, "de haberse aprobado, habrían acabado con el problema", como su petición de declaración del SMTU como "servicio esencial".