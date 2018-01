Martha High, la voz desgarrada del soul dorado de los 60, este viernes en Santander

La Sala Buena Noches Santander (BNS) acogerá este viernes, a partir de las 21.30 horas, el directo de Martha High & The Soul Cookers, "un apasionante tratado del mejor soul, funk y jazz vocal".

High es una de las artistas más destacadas y activas de la historia de la música negra y se ha convertido por derecho propio en la voz resistente, grave y desgarrada del soul dorado y frenético de los años sesenta.

Sobre el escenario de la BNS estará acompañada por Leonardo Corradi (Hammond B3), Tony Match (batería) y Eric Wakenius (guitarrista). El precio de las entradas es de 17 euros en anticipada y 20 euros en taquilla.

Trayectoria

En 1963, cuando nombres legendarios como Stevie Wonder, Martha & The Vandellas, Jackie Wilson o Marvin Gaye daban lustre y esplendor al género, Martha High (todavía Harvin) ingresaba en The Four Jewels sustituyendo a una de su vocalistas. Desde entonces pasaron a ser The Jewels, y con ella grabaron su mayor éxito "Opportunity".

No tardaron en llamar la atención de James Brown, que las requirió para ser sus coristas. Tras la separación de The Jewels, High permaneció con James Brown durante más de treinta años. Con él grabó varios álbumes y singles, participó en casi todas sus grabaciones como la mítica "Summertime" y dirigió grupos como The Soul Twins, Martha & The Honeybees, Martha & The Lazers o The Bittersweets.

En el año 2000 Martha realizó una gira con el legendario Maceo Parker y su banda como vocalista destacada. Comenzó además su carrera en solitario y viajó con varias bandas y artistas como Pee Wee Ellis, Fred Wesley, Marva Whitney, Gwen McCrae, Roy Ayers, Boney Fields y Omar. En su dilatada trayectoria ha compartido escenario con grandes como The Temptations, Aretha Franklin, Patti LaBelle, B.B. King, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Mary J Blige, Stevie Wonder, Prince o Michael Jackson.