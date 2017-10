Martín no descarta ninguna vía de colaboración del Gobierno para conseguir la inversión de CUF en Solvay

El consejero de Industria, Francisco Martín, ha reiterado que el Gobierno de Cantabria ha puesto a disposición de CUF y Solvay "todo el abanico de herramientas" de que dispone, incluidos el ICAF y Sodercan, para la inversión en la planta de cloro de Torrelavega. Según ha dicho, "en este momento no hay nada en firme" y "no se descarta" ninguna opción de colaboración.

Martín ha explicado que en el caso hipotético de que decida realizar la inversión, cuantificada en 25 millones de euros, el grupo portugués ha pedido "agilidad en la tramitación y algún tipo de ayuda" para el "periodo transitorio" de entre "15 y 18 meses" en el que la planta tendrá que estar parada, por el cambio de tecnología de mercurio a membranas.

"Les hemos dicho que hagan un planteamiento concreto y lo estudiaremos; estamos hablando de una inversión de 50 millones de euros, no es ninguna broma, es una cosa muy seria, y de casi 100 empleos", ha señalado Martín, quien ha explicado que "en este momento no hay nada en firme y no se descarta absolutamente nada" en cuanto a vías de colaboración del Gobierno.

El consejero señaló este lunes en el Pleno del Parlamento que "aparentemente no es un problema de financiación". A preguntas de la empresa este martes en rueda de prensa, ha concretado que "la dificultad entraña en esos 15 o 18 meses. "Estamos hablando de intentar taponar un periodo transitorio de unos meses nada más", ha apostillado.

Martín ha reiterado que se han mantenido varias reuniones "al más alto nivel" y ha destacado que el presidente Revilla y los consejeros "se han puesto a disposición tanto de CUF como de Solvay".

También ha reiterado que el Gobierno de Cantabria se ha visto imposibilitado para autorizar la prórroga de dos años solicitada por Solvay para el cambio a la tecnología de membranas tras la carta del Ministerio de Medio Ambienta "amenazando con las consecuencias nefastas de permitir esa prórroga".

A la vez, ha insistido en que la inclusión de la comarca de Torrelavega en el programa de zonas de urgente reindustrialización del Gobierno central, que Cantabria viene pidiendo al Estado desde hace años pero que no termina de hacerse realidad, "facilitaría enormemente la llegada de nuevas inversiones, no solamente la de CUF sino otras muchas".