Martín advierte a la oposición que "no se va a bajar" de su cargo de consejero pese a sus críticas por el Año Jubilar

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, ha garantizado que "no se va a bajar" de su cargo pese a las críticas a su gestión del Año Jubilar Lebaniego provenientes de la oposición, a la que ha acusado de quedarse en lo "anecdótico" y "amarillista".

"Si todo el problema del Año Jubilar es que un cantante no hizo un 'bis' entonces, efectivamente, yo de esto me bajo. Si ese es el problema de Cantabria, que un cantante no hizo un 'bis', claro que me bajo pero afortunadamente los cántabros somos mucho más inteligentes y podemos decirle a la oposición que no me voy a bajar", ha dicho Martín acerca de sus peticiones de cese por su gestión del Año Lebaniego y a las críticas a todo lo relativo al concierto de Enrique Iglesias.

Martín ha respondido así al ser cuestionado este martes por lo sucedido en el Pleno del Parlamento regional del lunes, en el que parte de la oposición volvió a reclamar su dimisión por la gestión del Año Jubilar Lebaniego y se posicionó a favor de que el Gobierno resuelva el contrato por la campaña de publicidad y promoción del concierto de Enrique Iglesias en Santander por incumpliento de lo pactado por parte de la adjudicataria, a la que se pagó 115.000 euros (95.000 más IVA).

El PP presentó en el Pleno una iniciativa para instar al Gobierno a dicha resolución del contrato pero finalmente no salió adelante pese a contar con el respaldo de casi toda la oposición (Podemos y el diputado del grupo mixto Rubén Gómez (Cs). De hecho, de la oposición solo el otro integrante del grupo mixto, Juan Ramón Carrancio, no la apoyó y optó por la abstención, postura que sumada a los votos en contra de PRC y PSOE hizo que no saliera adelante.

Martín ha insistido en defender que el contrato publicitario del concierto de Enrique Iglesias, que incluyó ocho inserciones en redes sociales del artista --entre otras acciones, según el Gobierno-- fue "muy rentable" para los cántabros y lo que se pagó por el mismo (95.000 euros más IVA) fue "a precio de mercado" por el impacto conseguido, aspectos en los que ya insistió en el Pleno de ayer.

El consejero también ha sido cuestionado acerca de la posibilidad, sugerida por algunos grupos de la oposición en el Pleno de ayer, de que la empresa Market Insider, propietaria de lo derechos de Enrique Iglesias y adjudicataria del contrato de publicidad del concierto, pagara parte de lo abonado por el Gobierno por dicho contrato al Racing de Santander, que cedió el uso de los Campos de Sport del Sardinero.

"En absoluto", ha dicho Martín al ser preguntado si era conocedor de ese hipotético pago.

LA OPOSICIÓN, "CONGELADA" EN EL CONCIERTO DE ENRIQUE IGLESIAS

El consejero ha acusado a la oposición de llevar "congelada" en la fecha del 15 de julio de 2017, que es en la que se celebró el concierto de Enrique Iglesias en Santander cuando dentro de la programación del Año Jubilar Lebaniego se han celebrado "muchos eventos en Cantabria", como los conciertos de Jean Michel Jarre, Luis Fonsi o Scorpions, las visitas de los Reyes de España a Santo Toribio de Liébana o las dos vueltas de la Vuelta Ciclista a España.

También ha censurado que el PP "lleve dos meses" insistiendo en un contrato en concreto --el de la campaña de promoción y publicidad del concierto de Enrique Iglesias--. "Quien está haciendo énfasis en un contrato concreto fue el mismo que por ejemplo gastó 780.000 en publicidad en medios 2014, 620.000 en 2015 o el que otorgó una concesión a una empresa que hacía competencia directa a una instalación de Cantur", ha afeado Martín a los populares.

El consejero ha insistido en acusar a la oposición de dejarse llevar por lo "anecdótico", como este contrato o como es, a su juicio, el propio concierto de Enrique Iglesias, el cual acabó en polémica ya que concluyó entre abucheos y protestas del público por la duración del mismo y la calidad de la actuación del artista.