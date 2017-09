Revilla: "Si al final el Año Jubilar no nos cuesta nada será para tirar cohetes"

El consejero de Turismo del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín, y los portavoces de PP y Ciudadanos, Santiago Recio y Rubén Gómez, se las han tenido tiesas este lunes en el Parlamento autonómico a propósito de las cuentas de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego. Los diputados de la oposición habían registrado varias iniciativas para pedir explicaciones sobre algunos de los aspectos más controvertidos, como las ocho transferencias opacas, desveladas por eldiario.es, a la productora de los conciertos de Enrique Iglesias y Jean Michel Jarre o el rescate de 2,5 millones de euros de Cantur.

El primero en abrir fuego ha sido el portavoz del PP en el área de Turismo, Santiago Recio, quien ha denunciado el "montón de chapuzas" que en su opinión ha cometido el máximo responsable de la celebración del Año Santo, así como su "enorme opacidad". En este sentido, ha afirmado que la conmemoración de este evento "no está yendo como cabría esperar" ni se están cumpliendo las "mínimas expectativas".

"Cuando la diferencia entre lo previsto y lo real supera de largo los 13 millones de euros es que hablamos de incompetencia", ha afirmado Recio, que ha subrayado que "lo peor es que tan nefasta gestión se salde con un rescate a cuenta del erario público en forma de crédito de 2,5 millones, de los cuales ya se han fundido más de 1 millón y lo que no sabemos".

A este respecto, ha cuestionado al Gobierno por qué no se ha publicado en el portal de transparencia el anexo modificativo del convenio inicial firmado el 7 de abril de 2016 con Cantur. "¿Quizá porque se hizo posteriormente a que Cantur hiciese pagos correspondientes a la sociedad del Año Jubilar sin ninguna cobertura legal y para darle forma se firmó un convenio con una firma anterior?", ha añadido.

El diputado popular también ha cuestionado los ocho pagos confidenciales hechos a la productora CIE Internacional Events, creada en octubre de 2016 con un capital mínimo de 3.000 euros. "¿Cómo va a haber una cláusula de confidencialidad en un contrato de patrocinio?", se ha vuelto a preguntar el dirigente del PP, que en la misma línea ha anunciado que pedirá el desglose del proyecto 'Way Art'.

"¿Por qué está rabioso?"

"¿Por qué está tan rabioso?", le ha espetado Martín nada más subir al estrado. El consejero ha recordado que el PP presentó una iniciativa para incrementar de 300.000 a 500.000 euros la partida prevista en los presupuestos para el Año Jubilar y, en este sentido, ha tachado de "desleal" la actitud de Recio, a quien ha acusado de "espantar" a los patrocinadores.

Tras apuntar que "llevamos cinco meses y nos quedan siete", ha asegurado que sigue pensando que todas las actividades se financiarán con fondos privados. "El partido todavía sigue jugándose", ha insistido mientras criticaba la política de "tierra quemada" de la oposición.

A pesar de ello, el titular de Turismo ha reconocido que "es cierto que no se están cumpliendo los objetivos" debido a la crisis, pero cree que los datos son "bastante buenos". Así, ha sostenido que desde que comenzó el Año Jubilar han pasado por Liébana más 650.000 personas, "un 15% más que en la edición anterior", y se han realizado "más de 200 actividades", generando un impacto de "más de 26 millones de euros".

Sobre el crédito de Cantur ha argumentado que es un "proceso habitual" de las empresas cuando existe un "desfase" entre los ingresos y los gastos, y sobre las ocho transferencias opacas, ha defendido que son impuestas por las empresas y que incumplir el acuerdo podría suponer perjuicios para Cantabria. Como ejempló citó que cuando se filtró el contrato con Ryanair, "al día siguiente perdimos siete destinos nacionales". También ha señalado que el objetivo de la Sociedad no es lograr beneficios, sino "empatar".

"Ya no se cabe en Liébana"

También ha sido cuestionado por este asunto Revilla, quien ha compartido la "rigurosísima exposición" del consejero. El presidente ha manifestado que no le interesa cuánto dinero va a costar el Año Jubilar sino qué resultado ha tenido. Y a tenor de lo manifestado, será excelente porque, según ha asegurado, "me han pedido que no hable de Liébana porque ya no se cabe".

De este modo, Revilla ha emplazado a PP y C's a analizar la gestión del alumno "a final de curso", "no vaya a ser que lo que ahora es un suficiente raspado acabe siendo matrícula de honor". Y sobre las cuentas, ha expresado si no se pierde nada, "será para tirar cohetes".

Las explicaciones de los regionalistas no han llegado a convencer a los diputados de la oposición, quienes han sugerido al presidente cántabro que cese al titular de Turismo aprovechando la reestructuración en el Gobierno.