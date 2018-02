El Gobierno cifra en 600.000 euros los ingresos del puerto de Laredo en 2017

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, José María Mazón, ha cifrado en 600.000 euros más IVA los ingresos generados por el nuevo puerto de Laredo en 2017, incluyendo todas las concesiones, tasas e incluso el canon de pesca fresca.

El regionalista, que ha cifrado los costes en 200.000 euros, ha dicho que se está consiguiendo el objetivo de que el puerto deportivo se autofinancie, así como mejorar su imagen y que los baros que están de forma irregular en las marismas se vayan pasando al puerto. Según ha detallado este martes en el Parlamento, de los más de 800 atraques están alquilados 141.

Mazón ha comparecido este martes en la Comisión de Obras Públicas, a petición del PP, para presentar el plan de explotación y viabilidad del puerto de Laredo, que contempla el periodo transitorio actual, de cuatro años, con gestión directa del Gobierno y concesiones parciales; y a medio plazo una concesión global a 30 años vista para "capitalizar la inversión" del puerto, inaugurado hace siete años.

El consejero ha reconocido que esta última opción tendrá que esperar a que esté "algo más madura" porque "todavía no tenemos la seguridad de que tenga realmente licitadores", aunque "es cierto que estamos en conversaciones con distintos inversores", ha dicho.

En todo caso, ha defendido que es un plan "realista, posibilista y flexible" que se irá adaptando a la realidad, ha dicho que la previsión de ingresos se está cumpliendo y ha anunciado que este mismo año "vamos a ver novedades en la explotación" y el puerto "va a seguir creciendo".

Frente a las afirmaciones de los grupos de la oposición, que han cifrado en 80 millones de euros el gasto público en el nuevo puerto de Laredo y han hablado de "despilfarro", Mazón ha dicho que no sabe "de dónde se sacan esa cifra", y ha recalcado que el Gobierno ha pagado 57 millones, 45 por la obra y 12,5 millones por la liquidación por resolución de la concesión inicial, por la que la empresa pedía más de 30 millones de euros y que ha recurrido en los tribunales.

MÁS DE UN MILLÓN DE INGRESOS

Ha defendido que de esos 57 millones, "se ha recuperado ya más de un millón de ingresos de cánones", de los que 906.000 fueron aportados por la concesionaria entre 2010 y 2016, con un canon anual de 100.000 euros en 2010 o 147.000 en 2014. Mazón ha recalcado que ahora los ingresos son "bastante superiores".

Además, ha dicho que las concesiones de la zona pesquera y la cofradía han generado ingresos por importe de 163.000 euros, con cuantías que han ido aumentando con los años de 10.000 euros a 111.000 euros en 2016 y de 2.000 a 10.000 euros en el caso de la cofradía. El consejero ha anunciado que se volverá a sacar la lonja a concesión administrativa.

La concesión parcial del Club Náutico ha aumentado de 75 a 103 amarres, con lo que el canon pasará de 118.000 a más de 150.000 este año. Mazón ha añadido que el alquiler de amarres va "relativamente bien", con más de 300 barcos en total entre el puerto viejo (168 atraques), que está "totalmente lleno y con lista de espera" y el nuevo. Según ha dicho, este verano han pasado unos 438 barcos en total y "permanentes ahora habrá 360".

Por otro lado, ha destacado que la mayor inversión del puerto se hizo en el dique de abrigo que protege la dársena pesquera, la cual está atrayendo barcos del País Vasco que optan por descargar en Laredo por las favorables condiciones de navegabilidad. Así, ha destacado el éxito del puerto pesquero, que factura siete millones al año cuando antes estaba en uno.

"Que yo sepa la gente de Laredo está encantada", ha dicho el consejero, quien en relación al puerto deportivo, ha recalcado que este tipo de infraestructuras necesitan "un periodo de maduración" y y se ha mostrado convencido de que "acabará funcionando". También ha defendido que el nuevo puerto "no ha causado problemas medioambientales" y "no tiene nada que ver" con los movimientos en el puntal, donde "no tiene ninguna influencia".

Mazón ha replicado así a los partidos de la oposición, que han criticado que nadie haya asumido responsabilidades políticas por lo que consideran "un fracaso". "No sé qué tipo de responsabilidad buscan, ¿que dimita, que lo pague de mi bolsillo?", les ha preguntado el consejero, quien ha defendido que hubo una planificación completa, por parte del Gobierno y de los licitadores, y un concurso público estrictamente adjudicado. "Al que peor le ha salido ha sido a la concesionaria", ha apostillado.

"A LA DERIVA"

El portavoz del PP y exconsejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, ha opinado que el Gobierno está "destrozando" la rentabilidad del puerto, y ha dicho que las concesiones parciales, unas a tres años, otras a siete, evidencian una gestión que "va a la deriva a golpe de timón".

También ha criticado que se construya un kiosko y unos baños públicos en la parcela de la marina seca más cercana al pueblo, que es "la más rentable" porque además sólo estaría sujeta al canon de Costas. Además, ha censurado que la concesión inicial contemplaba seis millones de ingresos para 2020, mientras que el plan de explotación actual prevé 600.000 euros.

El consejero le ha respondido que "eran las cifras del momento" y que el plan de explotación está "muy equilibrado" con cifras "realistas". "Estamos desarrollando una gestión posibilista, cuando vemos las oportunidades las aprovechamos en el día a día", ha señalado.

Sobre la crítica del PP a las concesiones parciales ha dicho que se podrían asumir en una concesión global, y ha reprochado a su antecesor que durante su mandato, "lo único que hizo fue poner pegas", "boicotear" el desarrollo del puerto y llevar a la concesionaria "a la quiebra".

Por el contrario, ha defendido que el Gobierno PRC-PSOE "estaba intentando echar una mano" a una empresa que había invertido mucho dinero, igual que se ayuda a otras empresas como Sniace o Sidenor.