Oposición pide a Gobierno regional "soluciones a corto plazo" para evitar contaminación de aguas de Suances

La oposición (PP, Podemos y el grupo mixto) ha unido este lunes sus votos en el Pleno del Parlamento regional para reclamar al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) "soluciones a corto plazo" para evitar episodios de contaminación en las aguas de las playas de Suances y restricciones temporales de baño como la de este verano y demandarle más inversión para actuaciones de saneamiento y abastecimiento en la comarca.

Así se demandaba en la moción del PP que ha sido aprobada tras recibir el respaldo de Podemos y de los dos diputados del grupo mixto, Rubén Gómez y Juan Ramón Carrancio.

En la iniciativa 'popular' aprobada se demanda también un estudio pormenorizado en base a las nuevas tecnologías disponibles en el mercado que garanticen que los parámetros del olor y el color en los vertidos industriales a la ría San Martín disminuyan considerablemente e insta a que en los próximos Presupuestos autonómicos se incremente la partida para el Plan de saneamiento y Abastecimiento de Cantabria (PGAS) en la Comarca del Besaya.

En esta última petición, los 'populares' piden, concretamente, inversiones por parte del Gobierno regional para financiar la ejecución de redes separativas de las aguas pluviales y fecales.

La moción del PP no ha recibido el respaldo de los grupos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, al considerar que no recoge la que, a su juicio, sería la solución "definitiva" y "clave" para resolver este problema: dotar al saneamiento del Besaya de una alternativa a la depuradora de Vuelta Ostrera, declarada ilegal y con sentencia de demolición pendiente, que aleje los vertidos depurados de las aguas residuales e industriales de las playas de Suances a través de un emisario submarino.

En este sentido ha ido la enmienda de sustitución que han planteado los socialistas a la iniciativa del PP ya que en ella se insta al Gobierno de Cantabria a reclamar al Gobierno de España que lleve a cabo "cuanto antes" la alternativa a Vuelta Ostrera y el emisario submarino.

Y es que, según el PSOE, la iniciativa del PP no propone "ninguna solución", sino medidas que son "brindis al sol".

Además, y como contestación al incremento de las partidas que propone el PP para actuaciones de saneamiento, la socialista Silvia Abascal ha señalado que a su grupo le parecería "perfecto" que el que el Gobierno central "pagara más" al Ejecutivo regional "y todo lo que debe" a Cantabria para poder incrementar en los próximos Presupuestos las inversiones para distintas actuaciones. "¿Lo va a hacer?", ha preguntado la socialista a los diputados del PP.

El PP no ha aceptado la enmienda de sustitución planteada por el PSOE puesto que, según se ha quejado, "elimina de un plumazo" las acciones propuestas planteadas para intentar una solución a corto plazo hasta que llegue la definitiva, que, según ha reconocido, pasa por la alternativa a Vuelta Ostrera y la construcción del emisario submarino.

Igual ha confiado que la nueva depuradora sea una medida, no a largo plazo sino a medio y ha recordado que el Gobierno de España ha licitado ya la redacción del proyecto de la estación que sustituirá a Vuelta Ostrera y está buscando nuevas ubicaciones y se ha quejado de que cada una de las propuestas realizadas por el Ejecutivo central "no le gusta" al Gobierno de Cantabria, al que ha demandado "colaboración".

El diputado 'popular' ha defendido que hasta que se ejecute la nueva estación hay soluciones para evitar episodios de contaminación en las playas de Suances que puede adoptar el Gobierno regional y sostiene que la enmienda del PSOE busca "tapar la inacción del Gobierno de Cantabria" y "echar balones totalmente fuera y no invertir". "El señor Revilla no quiere a Suances", ha afirmado Igual, lo que ha provocado gestos de protesta del presidente.

También el diputado del PP se ha preguntado "para qué hay autonomía" si, al parecer, "la culpa de todo la tiene el Gobierno de España". "Hace falta un enemigo a batir porque es más fácil", ha ironizado.

A diferencia de PRC y PSOE, el diputado del grupo mixto y portavoz de Cs, Rubén Gómez, ha mostrado su apoyo a la iniciativa del PP ya que le parece "un punto de partida" para mejorar las aguas de la zona y evitar que se produzcan estos nuevos episodios de contaminación.

También el otro diputado del grupo mixto, Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, también ha considerado "correcta" la moción y ha defendido la necesidad de ejecutar redes separativas que reclama el PP.

Podemos también ha apoyado la iniciativa pese a considerar que "la mejor solución" para evitar que se produzcan episodios de contaminación como los de Suances de este verano pasa porque el Gobierno de España cumpla la sentencia de Vuelta Ostrera, la derribe y construya la nueva estación.

Sin embargo, ha criticado que el PSOE ciña su enmienda a reclamar algo (la ejecución cuanto antes de la alternativa a Vuelta Ostrera) cuando --ha dicho-- "no es viable" ya que "pide lo que sabe que no se va a realizar" y es algo que "no está en manos" del Gobierno de Cantabria, sino del de España.

Así, ha señalado que en la enmienda socialista "echa de menos" que se incluyan otras medidas como la de promover en los desarrollos futuros redes separativas. "Esto hubiera deseado yo en la enmienda", ha dicho.

Por su parte, el PRC ha insistido en que corresponde al Gobierno de España ejecutar la alternativa a Vuelta Ostrera y ha criticado que "lo deseable" sería que cuando dirigentes del PP visiten Cantabria anuncien inversiones y no faltas de respeto al presidente".

De esta forma el regionalista se ha referido a las críticas que ayer, domingo, hicieron en Santander el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, hacia Revilla.

"Nunca he oído al presidente de Cantabria faltar al respeto al presidente de España", ha afirmado el diputado regionalista José Miguel Fernández Viadero, que ha señalado que "quien falta al presidente de Cantabria, está faltando a los ciudadanos".

Ante esta afirmación, Igual ha preguntado que si quien falta al Gobierno de España no falta a los ciudadanos.

A FAVOR DE LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO

También se ha aprobado en el Pleno con los votos de Podemos, PSOE y PRC, una moción que pide la reforma de la ley del aborto para que las menores de 16 y 17 años puedan decidir sin consentimiento paterno, entre otros extremos.

La iniciativa, impulsada por Podemos y enmendada por el PSOE, ha recibido el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos y de Carrancio.

PENSIONES

También ha salido adelante una proposición no de ley del PSOE en favor de la defensa del sistema público de pensiones, que han apoyado PRC y Podemos, formación esta última que, sin embargo, ha reprochado a los socialistas que a diferencia de lo ocurrido en otros parlamentos, no hayan buscado a su partido para presentarla conjuntamente, algo que, en su opinión, habría dado "más fuerza" a la proposición no de ley.

El debate de la proposición no de ley del PSOE se ha convertido en un cruce de acusaciones entre socialistas y 'populares', que se han echado en cara sus respectivas gestiones del sistema público de pensiones que han tenido desde el Gobierno de España.

'COCHES ELÉCTRICOS

Por otra parte, en el Pleno se ha rechazado una iniciativa planteada inicialmente por el diputado del grupo mixto Rubén Gómez pero transaccionada con Podemos para pedir al Gobierno para elaborar un plan de acción y estratégico para el despliegue de infraestructuras de recarga para los vehículos eléctricos en Cantabria, en contra de la que han votado PRC, PSOE y Carrancio, que ha tildado de "absurda" la iniciativa de su compañero de grupo, Rubén Gómez y del a formación morada.