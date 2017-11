Óscar Calleja será "embajador de lujo" de la campaña comercial y hostelera 'La ruta de los sentidos'

Con motivo de esta iniciativa, que se celebrará el viernes 17 y sábado 18, y una semana después, los días 25 y 26, las tiendas, bares y restaurantes que se adhieran ofrecerán novedades a sus clientes, para que "sientan algo especial".

Dichos alicientes pueden ir desde descuentos y promociones a quienes consuman en las fechas citadas, productos diferenciados o aspectos novedosos en los locales participantes, que pueden ser de carácter decorativo y visual o de otro tipo (elementos sonoros, olfativos, etc).

Paralelamente, con motivo de esta 'Ruta de los sentidos', se organizarán otras actividades, como catas -de vino o cerveza-, actuaciones musicales, deportivas (gracias a la colaboración del Racing), pasacalles y de animación dentro y fuera de los establecimientos de las áreas que abarca la campaña: calle Burgos, Ayuntamiento, Juan de Herrera, Lealtad y Cádiz, Arrabal y del Medio y Plaza Pombo.

La iniciativa, que sigue la línea de las llevadas a cabo en diferentes espacios de la ciudad, ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por la alcaldesa, Gema Igual, el concejal de Comercios y Mercado, Ramón Saiz Bustillo, y el cocinero, que dirige el restaurante Mexsia, en la calle Gándara, junto a Puertochico, en el que fusiona la cocina mexicana con la asiática.

Además, el propio Calleja protagonizará durante esas fechas un 'show cooking' en la Plaza Pombo, con el objetivo de dar a conocer su labor entre fogones, y así "acercar mi cocina a la sociedad".

CAMPAÑA

La regidora ha detallado que la empresa que ha diseñado la campaña asesorará estos días a los comercios de las zonas que abarca la misma, para que puedan decorar sus establecimientos -sin coste alguno para los dueños de los negocios- y ofrecer algo diferente y especial a sus clientes, siempre a elección del empresario en cuestión.

La idea es invitar a vecinos, habitantes del resto de Cantabria y turistas que se encuentren esos días en Santander a que consuman bienes y servicios en un área determinada, atraídos por las promociones o alicientes específicos de las fechas señaladas.

Igual ha aprovechado para recordar que el Ayuntamiento destina 605.000 euros anuales a actividades con el comercio de la ciudad, acordadas en las reuniones sectoriales, como las campañas especiales desarrolladas en otras calles (Marqués de la Hermida y Castilla, San Fernando y Vargas, etc y que "no tienen nada que ver" unas con otras) o diversas ferias (de stock, Navidad, etc).

La idea es que los días en que se desarrollará 'La ruta de los sentidos' los clientes compren y consuman en los establecimientos que participen. En el caso del restaurante que dirige Calleja, y como él mismo ha adelantado, se ofrecerá un cóctel especial a quienes acudan al Mexsia.