PP ve en el CES "un ejemplo más del desbarajuste del Gobierno: cada consejería va a lo suyo"

La portavoz de Presidencia del Grupo Parlamentario Popular, Isabel Urrutia, ha denunciado este martes que el Gobierno de Cantabria "ha llegado al culmen de su incompetencia" con la creación del Consejo Económico y Social, que para el PP constituye "un ejemplo más del desbarajuste" que hay en el Ejecutivo PRC-PSOE, con ocho consejerías aunque "cada una va a lo suyo".

Urrutia ha respondido así, en un comunicado, a las explicaciones que ofreció ayer en el Pleno el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, que explicó que si este órgano participativo y consultivo no se ha puesto aún en marcha pese a ser un acuerdo de investidura, sobre el que pesa además mandato parlamentario, es porque su departamento y los de Hacienda e Industria pensaban, cada uno de ellos, que era competencia de otro.

"Había tres consejerías que pensaban, cada una de ellas, que se estaban encargando los otros departamentos susceptibles de hacerlo", ha recordado Urrutia, para quien este extremo fue reconocido "sin rubor alguno" por De la Sierra, que "desconocía" que en las consejerías de Industria, y Economía tampoco se estaba realizando trámite alguno.

"Es un ejemplo más del desbarajuste del Gobierno de Cantabria y de sus miembros. Es un ejemplo más de lo que ya es un clamor y totalmente palpable: la falta de Gobierno en Cantabria, en el que todos los consejeros van a su aire y nadie se preocupa de gobernar, de coordinar, y de dirigir las políticas que Cantabria necesita", ha sentenciado.

La diputada del PP muestra se muestra "sorprendida" de que el Gobierno de Cantabria "ya ni disimule con muestras tan flagrantes de descoordinación".

Y asegura que el del CES no es el único caso: "podemos añadir otros ejemplos como Solvay en el que entre todos no se ponen de acuerdo, y están, más preocupados de 'a ver si no me cae el marrón' que a salvar los intereses de todos los cántabros".

"Otro ejemplo" es, según agrega, la tramitación de proyectos de ley, como el de perros de asistencia, "en el que han dejado escrito negro sobre blanco su falta de coordinación junto al enfado de una consejería frente a otra por su impulso, o la aseveración del consejero de Turismo que dice desconocer lo que hacen sus compañeros en contratación".

La portavoz de Presidencia del PP afirma que "no hay coordinación, no hay dirección", hasta el punto de que "cada día sale uno y dice una cosa". "Son incapaces de sentarse en un Consejo de Gobierno y hablar para coordinar y para buscar soluciones conjuntas a problemas comunes. Aquí cada uno de los ocho (consejeros) están preocupados de lo suyo, y lo que ocurre es que 'cuando el gato no está los ratones bailan' y el problema en Cantabria es que el gato nunca está".

Y aunque el consejero de Presidencia y Justicia en el Pleno "reconoció esta descoordinación" acerca del CES, para cuya creación se aprobó una iniciativa parlamentaria, las resoluciones de la Cámara "le importan bien poco" al Ejecutivo. Aún así, lo "grave" es que "ya ni disimulen, reconociéndolo y además asegurando que no saben de qué consejería es el tema del CES y que por eso no lo han realizado".