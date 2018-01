El PP dice que Cantabria sigue "en el furgón de cola de la recuperación" económica

El Grupo Parlamentario Popular ha lamentado que la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2017, cuyos datos se han conocido hoy, "certifique" que en el año pasado "Cantabria siguió en el furgón de cola de la recuperación".

Van den Eynde ha recordado que el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, decía hace dos semanas que se iba a reducir el desempleo en 20.000 personas en esta legislatura. "La realidad es que, en casi tres años, se han creado apenas 4.500 empleos y la EPA nos dice ahora que en 2017 se destruyeron 1.700 empleos".

"Los datos de hoy, no hay por donde cogerlos", ha lamentado el portavoz, quien ha enfatizado que hay menos ocupados, menos población activa, la tasa de mujeres que ha perdido su empleo duplica a la de los hombres, y se ha producido un aumento de ocho puntos en la tasa de desempleo juvenil. "¿No se dan cuenta en Peña Herbosa de que así no podemos seguir?", se ha preguntado.

Para Van den Eynde, la gravedad de la situación se incrementa teniendo en cuenta el entorno, pues España crea empleo, aumenta la población activa y aumenta el número de ocupados. "Todo mejora a nuestro alrededor y mientras Cantabria languidece", ha denunciado.

"En esta época de la postverdad el Gobierno de Cantabria está dando la talla, inventándose una buena situación económica que no existe, unas inversiones que no se hacen, un control del déficit inexistente, y unos empleo que no sólo no aparecen, sino que se siguen destruyendo", ha censurado.

En opinión de Van den Eynde, el Gobierno de Cantabria no puede rehuir más tiempo sus responsabilidades, "no lo decimos sólo nosotros. Que escuchen a las organizaciones sindicales y a la patronal, que están pidiendo diálogo para intentar salir de esta situación y se siguen encontrando con la callada por respuesta, cuando no con el desprecio de unos gobernantes sin rumbo, y sin rubor alguno por la situación en la que tienen a nuestra región", ha concluido.