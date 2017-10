PP insta a Gobierno PRC-PSOE a "mojarse" para "amarrar" la inversión de CUF en la planta de cloro de Solvay

El PP cree que el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) "no ha puesto toda la carne en el asador" en el proyecto de reconversión tecnológica de la planta de cloro de Solvay y considera que ahora el Ejecutivo regional y su presidente, el regionalista Miguel Ángel Revilla, se tienen que "mojar" para "amarrar" la inversión del propietario de esta instalación, el grupo luso CUF.

"Están tardando en viajar a Portugal a amarrar esa inversión", ha afirmado en una rueda de prensa la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha opinado que Revilla y el bipartito "no han estado a la altura" de este proyecto industrial, al que ha tildado de "estratégico" para Cantabria y el Besaya.

En primer lugar, Sáenz de Buruaga ha criticado al Gobierno por "tardar 14 meses" en pronunciarse sobre la prórroga solicitada por Solvay en julio de 2016 para, además, "decir primero sí y terminar diciendo no" a esta moratoria. Según ha señalado, en este tiempo el Gobierno PRC-PSOE "ha hecho lo de siempre": "mirar para otro lado y no mover un dedo".

A su juicio, el Gobierno PRC-PSOE "ha dilatado irresponsablemente un proceso que no solo ha contribuido a generar falsas expectativas a la Dirección de la empresa, al centenar de familias que dependen de la planta de cloro y a la comarca del Besaya, sino que ha terminado de acorralar a la empresa, no dejándole otra alternativa que el cierre".

En su opinión, "catorce meses hubieran sido un tiempo suficiente para que Solvay hubiera buscado otra alternativa" o buscar una solución al problema, una "capacidad de reacción" que, según ha censurado el PP, "ahora no tiene".

Por otra parte, la líder del PP de Cantabria sostiene que el Gobierno no ha realizado todas las gestiones posibles para intentar que la planta de cloro de Solvay pudiera seguir produciendo mientras adapta sus procesos productivos a la normativa medioambiental de la UE.

Así, se ha preguntado cómo el Gobierno de Cantabria no ha viajado a Madrid o a Bruselas, sedes del Ejecutivo central o la UE, o no ha encargado informes de expertos para aclarar, y defender, la posibilidad de conceder la moratoria a Solvay para adaptar sus tecnología a la normativa europea que prohibirá el empleo de la tecnología del mercurio en los procesos productivos de las plantas de cloro.

Sáenz de Buruaga ha subrayado la "enorme complejidad de la cuestión", la existencia de "precedentes contradictorios", "discrepancias entre los propios técnicos del Gobierno" regional y "excepciones en distintos países europeos" en relación a este tipo de prórrogas a las plantas de cloro.

"Esta es una cuestión jurídica y de legalidad, por supuesto, pero una cuestión en la que la políticia ha brillado por su ausencia", ha censurado Sáenz de Buruaga, que considera que "el Gobierno no ha estado donde debía", que es, a su juicio, "al lado" de Solvay y CUF para defender el mantenimiento de la actividad industrial, la inversión en la planta de cloro y el empleo.

RECLAMA AL GOBIERNO DE CANTABRIA UN CAMBIO DE ACTITUD EN ESTE PROYECTO

Sáenz de Buruaga, que asegura que la "actuación pasiva, tardía y poco diligente del Gobierno ha tenido graves consecuencias, ha defendido que ahora, en relación a este proyecto, "se abre un nuevo escenario en el que el Gobierno necesariamente tiene que liderar y tomar la iniciativa".

A su juicio, el Gobierno tiene que "recuperar la confianza y el crédito que en esta operación fallida se ha perdido", "comprometer la seguridad jurídica y agilidad administrativa que hasta ahora no ha existido" y "demostrar la voluntad política y determinación" que --ha dicho Sáenz Buruaga-- "le ha faltado" al Gobierno de regionalistas y socialistas.

Y es que, en su opinión, una "gran empresa" como Solvay "no ha estado acompañada de un Gobierno a la altura", una actitud del Ejecutivo que "tiene que cambiar" para que CUF decida mantener su apuesta estretégica por Cantabria y que sus planes de compra, inversión y empleo en Solvay.

"Le pedimos al presidente del Gobierno, al presidente del Gobierno que ha denegado la prórroga a Solvay que se lo tome en serio, que deje por unos días los platós de televisión y dedique algo de su tiempo a la comarca del Besaya y a la industria de Cantabria", ha aseverado la 'popular'.

A preguntas de la prensa acerca de cómo podría convencer el Gobierno a CUF de mantener la inversión pese a la no concesión de la prórroga, lo que podría llevar a su cierre mientras adapta su tecnología, Sáenz de Buruaga ha insistido en reclamar al bipartito que debe tomar el "liderazgo" en esta cuestión e "implicarse".

La popular no ha concretado medidas que, en su opinión, debería llevar a cabo el Ejecutivo en este asunto y ha señalado que es algo "prematuro" dado que aún no se conoce el "escenario en que nos movemos" (CUF no ha revelado si continuará o no con la inversión tras denegarse la prórroga).

Pero sí ha insistido en que el bipartito debe "recuperar la confianza y el crédito" que, a su juicio, "ha perdido" en esta operación "fallida", y comprometerse con CUF a garantizar "seguridad jurídica" y una "agilidad administrativa que hasta ahora no ha existido". UNA "POLÍTICA INDUSTRIAL QUE VA DE FRACASO EN FRACASO"

Y es que, Sáenz de Buruaga ha reconocido sentirse "muy preocupada" por la situación industrial de la comunidad autónoma y del Besaya y ha opinado que lo ocurrido con Solvay es "otro ejemplo de una política industrial que va de fracaso en fracaso".

La presidenta del PP de Cantabria cree que la comunidad se está "acostumbrando" a que "cada noticia sobre la industria sea una mala noticia".

Así, se ha preguntado "dónde estás" las empresas y los puestos de trabajo que Revilla y el Gobierno anuncia. "Vienen, vienen, vienen nos dice el presidente que repite el mismo guión desde hace 14 años pero la realidad es que se van, se van se van".

Por otra parte, Sáenz de Buruaga ha defendido que el PP, "siempre ha estado al lado de Solvay" y ha garantizado que "va a seguir" estándolo. "Ahí no escontrarán", ha dicho la líder del PP, que ha afirmado que su partido está "a disposición del Gobierno para sumar esfuerzos, colaborar y arrimar el hombro en la búsqueda de la mejor solución".