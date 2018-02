PP pide a Gobierno PRC-PSOE "más transparencia", "más diálogo" y "más trabajo" en el proyecto del Llano de la Pasiega

El PP pide al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) y a su presidente, Miguel Ángel Revilla, "más transparencia", "más diálogo" y "más trabajo" para que "echar a andar" el proyecto para crear un área industrial y logística en El Llano de la Pasiega (Piélagos) y lograr que "acabe bien" y no, según señala, como ocurrió con el de la Ciudad del Cine o el Ecoparque Besaya.

"Señor Revilla: más transparencia. Cantabria tiene derecho a saber qué se va a hacer allí, con qué coste y quién lo va a pagar y quién lo va a hacer. Más diálogo, porque si queremos implicar a más Administraciones, ya sea al ayuntamiento (de Piélagos), ya sea al Ministerio de Fomento, ya sea a ADIF habrá que contar con ellas. Y más trabajo, señor Revilla, y más trabajo porque este proyecto es de 2006 y está todo, absolutamente todo sin hacer", le ha instado el portavoz del PP, Íñigo Fernández.

INTERPELACIÓN AL GOBIERNO

En rueda de prensa, el portavoz y diputado 'popular' se ha quejado de que "nadie sabe nada acerca de este proyecto". "Ni el Parlamento, ni el Ministerio de Fomento ni los propietarios de los terrenos", ha añadido.

El PP considera que el Gobierno debe explicar "algunas cosas" sobre este proyecto y por ello interpelará el lunes, 12 de febrero, al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento para conocer sus criterios sobre esta actuación y las "previsiones en cuanto a su desarrollo futuro".

Los 'populares' quieren que el Gobierno aclare en qué estado de tramitación se encuentra el proyecto; si es viable; cuánto va a costar; quién lo promueve; a qué precio y si cómo están siendo los contactos con los empresarios.

ACUSA AL BIPARTITO DE POSPONER TODO A DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

El portavoz del PP ha denunciado que el Gobierno, con el proyecto del Llano de la Pasiega, está actuando --dice-- como con "todos los grandes proyectos" de legislatura del bipartito PRC-PSOE.

"Se anuncia la idea; se vende la foto e inmediatamente se dice que los efectos, los trabajos, las actuaciones empezaremos a verlas después de las elecciones de 2019. Es la marca de la casa. Todo aquello importante que tiene entre manos el Gobierno de Cantabria se empezará a hacer después de las elecciones", se ha quejado Fernández.

El portavoz y diputado 'popular' ha señalado que este proceder de posponer los proyectos hasta después de los comicios autonómicos no solo se da con el proyecto del Llano de la Pasiega, sino también con el de la mina de zinc del Besaya, el Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) o la rehabilitación del túnel de la Engaña

"Todo queda prometido pero todo queda sin hacer. Antes de las elecciones nada y mucho nos tememos que después de las elecciones tampoco", ha aseverado Fernández, que ha advertido a Revilla de que los cántabros "empiezan a estar muy cansados de proyectos de cartón pluma y de futuro envuelto en humo".

UN "BUEN PROYECTO" PARA CANTABRIA

Respecto a este proyecto, Fernández ha aludido al informe de Puertos del Estado que ha generado la polémica entre el Ministerio que dirige Íñigo de la Serna y el Gobierno de Cantabria en el que el organismo dependiente de Fomento afirma que el proyecto del Llano de la Pasiega no resulta estratégico para el Puerto y por tanto ve injustificada la participación en el mismo de la Autoridad Portuaria de Santander.

El portavoz del PP ha aclarado que el hecho de que el proyecto del Llano de la Pasiega "no sea de interés para el Puerto no significa que lo no sea para Cantabria".

Fernández ha señalado que "Cantabria necesita suelo industrial" y considera que el Llano de la Pasiega puede ser un "buen proyecto" para dotarse de ello.