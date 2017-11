PP acusa al Gobierno PRC-PSOE de "inflar" los ingresos de su Presupuesto entre 76 y 95 millones

El PP sostiene que el Gobierno regional (PRC-PSOE) ha "inflado" entre 76 y 95 millones los ingresos que ha incluido en su proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2018 y denuncia una "artimaña" del bipartito para poder adelantar un año los efectos de la subida prevista del impuesto de patrimonio y el cobro de los 9,5 millones que prevé recaudar con ella.

Así lo ha alertado este jueves en rueda de prensa la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha achacado a ello las "prisas" que, según ha dicho, tiene el Ejecutivo regional para someter a aprobación los Presupuestos el 22 de diciembre, para lo que ha sido necesario acortar "al máximo" el calendario de tramitación de los Presupuestos.

Según ha dicho, el Gobierno con sus "prisas" para poder aprobar el 22 de diciembre (para lo que necesitará el apoyo de alguno de los integrantes de la oposición), lo que busca es poder aplicar de forma "inmediata", antes del 1 de enero del año que viene, la subida prevista del impuesto de patrimonio y poder cobrar la recaudación que prevé por ella, 9,5 millones, ese año y no en 2019, como ocurriría si esa subida no entra en vigor antes del primer día de 2018.

La dirigente popular ha alertado de que el Gobierno de Cantabria "ha colado" en su proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2018 --conocida comúnmente como 'ley de acompañamiento' a los Presupuestos--, que es en la que se decretan las subidas de impuestos, un disposición final "insólita" que establece que todas las disposiciones que contiene y las subidas impositivas entren en vigor el 1 de enero de 2018 salvo la prevista para el impuesto del patrimonio, que lo hará al día siguiente de que, una vez aprobada esta ley, se publique en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Sáenz de Buruaga ha apuntado que en el caso de este impuesto hay una subida medida de los tipos del 20%, que "si nadie lo remedia", entrará en vigor antes de finalizar diciembre y no el 1 de enero.

Este adelanto de solo unos días en la entrada en vigor de esta subida permitirá al Gobierno, según la líder del PP cántabro, cobrarla ya en 2018 y no en 2019.

Y es que --ha explicado-- este impuesto se paga de acuerdo con las tarifas establecidas el 31 de diciembre de cada año con lo que, si no entrara en vigor hasta el 1 de enero de 2018, "el Gobierno no podría aplicar la subida hasta el 31 de diciembre de 2018 y, por tanto, no recaudaría el incremento previsto hasta 2019".

"Ya por fin hemos descubierto cuál era el verdadero motivo oculto y las prisas que tenían el Gobierno de Cantabria y los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Cantabria para acelerar la tramitación del calendario presupuestario", ha censurado Sáenz de Buruaga que ha acusado al Gobierno y a los grupos que los sustenta en la Cámara regional (PRC y PSOE) de "mentir" y "ocultar" a la oposición el "verdadero motivo" de esas "prisas" por acelerar el calendario de presupuestos.

En su opinión, se trata de una "argucia intolerable" que el Gobierno y su consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha intentado "ocultar" para poder efectuar esa subida "a traición" del impuesto de patrimonio. Así, ha reconocido que, como presidenta también del grupo parlamentario popular, se siente "engañada".

INGRESOS INFLADOS

Al margen de este impuesto, la presidenta del PP ha insistido en que el Gobierno ha presentado "un presupuesto mentiroso", en el que "se inflan de forma ficticia los ingresos y se presupuesta consciente el gasto a la baja".

Respecto a los ingresos, los 'populares' sostienen que el Gobierno ha "inflado" en 17 millones los procedentes de los fondos comunitarios; en 24 los reintegros de ejercicios anteriores y también ha estimado "al alza" lo que espera recaudar vía impuestos, tanto los que pretende subir como los que no.

Sáenz de Buruaga ha considerado una "sobreestimación especialmente llamativa" la prevista en el impuesto que grava los actos jurídicos documentados, un tributo que, según ha dicho, no se modifica pero con el que el Ejecutivo espera incrementar un 52,6%, hasta los 29 millones, lo que tiene previsto reconocer en 2017 (19 millones).

Para la dirigente del PP, el Presupuesto ha sido diseñado "única y exclusivamente para poner paz a la coalición de Gobierno" de socialistas y regionalistas y poder cumplir así el acuerdo de incremento y reparto del gasto que regionalistas y socialistas pactaron para "cerrar en falso su última crisis de Gobierno".

Y ha censurado que, para ello, el Gobierno vaya a dar un "sablazo impositivo" a los ciudadanos con una reforma fiscal con la que --ha dicho-- el Ejecutivo esperan recaudar "casi 25 millones". "25 millones más que revelan que la paz del Gobierno de Revilla se ha comprado con el dinero de los contribuyentes cántabros", ha criticado.

De esos 25 millones más, 5, según ha señalado, procederán de la subida del impuesto de sucesiones; 9,5 del ya citado impuesto sobre el patrimonio; 500.000 euros de la subida de tasas del 1,5%, entre ellas el incremento en un 50% de la que se establece por participar en las oposiciones, y la que, a su juicio, es la "más grave", los 10 millones más derivados del impuesto de transmisiones patrimoniales.

Sáenz de Buruaga ha opinado que la subida de este impuesto, que grava todas las transacciones de segunda mano, supone, "se mire por donde se mire", "tocar el bolsillo a los que menos tienen, a los trabajadores y a las rentas medias".

Además, ha alertado de que subir este impuesto no supondrá necesariamente un aumento de la recaudación puesto que un encarecimiento de la vivienda podría conducir a frenar el número de transacciones, a reducir la generación de negocio y a resentir el empleo en el sector.

EL PP "NO DESCARTA" UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LOS PGC

Pese a estas críticas a los Presupuestos presentados por el Ejecutivo, Sáenz de Buruaga no ha querido adelantar por considerarlo "prematuro" si el PP presentará una enmienda a la totalidad, aunque sí ha reconocido que "no lo descarta en absoluto".

Antes de tomar esa decisión, la presidenta del PP ha explicado que su partido acabará de analizar el Presupuesto, también en lo que a los gastos se refiere, y pedirá explicaciones a los consejeros del Gobierno que a lo largo de la próxima semana comparecerán en el Parlamento para presentar en comisión las cuentas de cada uno de sus departamentos.

"Es entonces cuando tomaremos esa decisión", ha dicho Sáenz de Buruaga, que, sin embargo, ha asegurado que cada vez y cuanto más conocen el Presupuesto más "argumentos" tienen para hacerlo.

"Nos lo está poniendo bastante fácil", ha concluido la dirigente popular que, sin embargo, ha asegurado que su partido va a estar "a la altura de la responsabilidad" que tiene y se muestra "abierto a escuchar y "dialogar". Sin embargo, ha asegurado que aún no ha habido contacto del Gobierno con el PP para hablar de los PGC.