PP pide al Gobierno que no tenga "prisa" al negociar el modelo de financiación pero que "se prepare"

El PP de Cantabria ha pedido al Gobierno regional del PRC-PSOE que no tenga "ninguna prisa" por abrir la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, ya que con el sistema vigente la Comunidad es "la mejor financiada del país".

Pero los 'populares' sí instan a regionalistas y socialistas a "prepararse" para afrontar ese debate, ante el que el principal partido de la oposición en la región estará, según ha asegurado su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, "al lado y a disposición" del Ejecutivo bipartito.

"Tenemos que anticiparnos y prepararnos para pelear que Cantabria no pierda un solo euro de la financiación que ahora recibe", ha defendido la dirigente del PP, que tras recalcar que con el modelo actual la región es "líder" -al disponer de "la mayor financiación por habitante", con un 123% del promedio del país- ha sentenciado que precisamente por ese motivo "Cantabria no tiene ninguna prisa" por abrir la nueva negociación, que no tiene un plazo fijado.

No obstante, las comunidades dirigidas por los socialistas están urgiendo el debate al Ejecutivo de Mariano Rajoy, según ha advertido Sáenz de Buruaga, que espera que el Gobierno autonómico -presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla- "no se pliegue a los intereses del PSOE, sino a los de Cantabria".

"Porque si los demás tienen urgencia extrema, nuestra Comunidad no", al ser la "mejor financiada del país", ha argumentado la también diputada 'popular', que ha apuntado en este sentido que esto seguirá siendo así mientras el actual sistema continúe vigente. "No tenemos prisa y pedimos al Gobierno de Cantabria que no tenga ninguna prisa", ha insistido.

PREPARARSE

Ahora bien, lo que sí ha reclamado Sáenz de Buruaga al bipartito es que se prepare para la negociación, porque a su juicio "no lo está haciendo". "Apresurarnos no, pero prepararnos sí", ha remarcado, ya que hasta ahora, y a su juicio, el PRC-PSOE no ha hecho "nada". De hecho, el experto designado por la Comunidad Autónoma comparecerá en el Parlamento regional para informar de este asunto la próxima semana.

El Gobierno "no ha ejercido liderazgo" para definir la postura de la región, cerrar un consenso social y político que dé "fuerza" ante el debate y no ha empezado a tejer alianzas con otras comunidades, ni tampoco hay "nadie al mando, como siempre", ha censurado la dirigente del PP.

Así las cosas, su partido desconoce el planteamiento técnico de la administración autonómica de cara al debate del nuevo modelo de financiación, "en el que nos lo jugamos todo", porque será la base de los presupuestos de Cantabria de la próxima década y la "garantía de sostenibilidad" de nuestra sociedad de bienestar "gobierne quien gobierne".

La 'popular' también ha criticado que no se conozca la defensa que hará la Comunidad para contra argumentar el contenido del informe del comité de expertos, una propuesta técnica, no vinculante, que sugiere variables y criterios y que constituye el punto de partida de la negociación política.

En este sentido, ha lamentado que se hayan difundido conclusiones "erróneas", "probablemente de forma interesada", según las cuales -se ha dicho- Cantabria "corre el riesgo de ser la región más perjudicada con el nuevo modelo". Extremo que ha rechazado Sáenz de Buruaga porque ni siquiera hay "una propuesta de modelo de financiación que permita sacar esa conclusión".

Y sobre que se haya vaticinado que la región perderá 312 millones si sale adelante un sistema basado en la población y que no tenga en cuenta el coste de los servicios, la presidenta del PP ha matizado que este planteamiento es una "simulación" de "un experto", no el informe del comité o una propuesta y menos aún un esbozo de ley. Por eso cree que afirmaciones como ésa contribuyen a "generar alarma de manera injustificada" e implican "ponerse la venda antes que la herida".

Pero tras apuntar que la mayoría de los expertos está a favor de suprimir la compensación económica por el 'statu quo' que ha venido perviviendo en los sucesivos modelos, la líder de la oposición ha señalado que es algo a lo que se han opuesto las comunidades de Aragón, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y la propia Cantabria, así como Natividad Fernández, la experta de esta región designada por el Gobierno central.

Ante esto, la dirigente 'popular' ha indicado que la prioridad de su partido es que el modelo que se apruebe atienda las necesidades "reales" de la región, y se tengan para ello en cuenta variables como la dispersión de la población, la orografía del terreno o la dependencia, además del coste fijo o estructural que lleva aparejado la prestación de los servicios y que se establezca, también, la cláusula del citado 'statu quo'. Esto último conlleva en la práctica que ninguna autonomía "empeore" su posición financiera con la reforma.

Para finalizar, ha recalcado que además de "consenso" tiene que haber "liderazgo, trabajo, rigor técnico y eficacia" por parte del Gobierno de Cantabria, al que el PP exige "prudencia" en los tiempos pero que "tome el mando" para definir la posición de la Comunidad, mediante el diálogo con las fuerzas parlamentarias. "No tenemos prisa, pero sí la obligación de estar preparados", ha insistido María José Sáenz de Buruaga para terminar.