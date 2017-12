PP acusa a Revilla de "vender humo" y le afea la "versión cántabra del 'España nos roba' de los independentistas'

Los 'populares' creen que el también líder del PRC debe dedicarse a "gestionar mejor" y, al mismo tiempo, "dejar de convertir cada negociación" de la Comunidad con el Estado "en un espectáculo televisivo", porque parece que "más que el dinero, lo que le interesa es la polémica".

El diputado Iñigo Fernández también ha reprochado al regionalista que opte por "frotarse las manos siempre que algo le sale mal a otro", en alusión a las elecciones en Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"En política hay personas que se mueven por una única ideología y una única convicción: el oportunismo. Incluso en Navidad", ha reprochado el parlamentario del PP al jefe del Ejecutivo PRC-PSOE, al que también ha echado en cara que no aludiera en su discurso navideño, que coincidió con la aprobación de los presupuestos del próximo año, al "transfuguismo", que es "la gran aportación de Revilla a la política en este último año".

En este sentido, Fernández ha asegurado, este sábado y a través de un comunicado, que en el Grupo Popular han sentido "vergüenza ajena" al ver como regionalistas y socialistas han negociado las cuentas con un "tránsfuga", el diputado del grupo mixto y ex de Cs Juan Ramón Carrancio.

LA NAVIDAD NO LE DA DERECHO A ENGAÑAR

"La Navidad no le da derecho a Revilla a engañar a los cántabros", ha resumido el portavoz del PP, que le ha recordado que es el discurso navideño, no el del "Día de los Inocentes".

Así, a su juicio, "decir" que el 2018 va a ser "un año de grandes proyectos, de apuesta por la industria y de empleo estable y calidad es tomarle el pelo a la gente. Es como una broma infantil pero de mal gusto, ha comparado".

A juicio de Fernández, el mensaje del regionalista "habría servido indistintamente hace dos años o el próximo", porque "las promesas son siempre las mismas, aunque nunca se hacen realidad". Eso explica, ha resumido, que "nadie en Cantabria" cree a Revilla cuando habla, "ni siquiera en vísperas de la Navidad".

DEUDA DEL ESTADO Y OBRAS DE FOMENTO

Para el PP, en lo único que ha incidido el presidente este año en su discurso "como novedad" es en "la supuesta deuda" del Gobierno de la Nación con Cantabria. "Es algo que Revilla repite y repite sin demostrar, en una especie de versión cántabra del 'España nos roba' de los independentistas catalanes".

Frente a esto, agrega Fernández, "lo que no dice Revilla es que, gracias a los gobiernos del PP", han llegado a la región 263 millones -ha destacado- para el Hospital Valdecilla, para el que "si este año no han llegado 22 millones más ha sido porque el Gobierno de Cantabria no ha sido capaz de justificar con facturas el destino final de ese gasto".

Y "lo mismo sucede" con las inversiones en infraestructuras. "El Ministerio de Fomento tiene obras licitadas o en ejecución por importe de 506 millones de euros. Y lo mejor está por llegar: el Ave a Reinosa, el Plan de Cercanías, etc", ha mencionado Fernández, antes de indicar que "a Revilla parece que le molesta. Cada vez que Iñigo de la Serna anuncia un proyecto, parece que se lleva un disgusto. No le importa la inversión. Lo que quiere es la polémica".

21D

Finalmente, tras el resultado del 21D, el diputado del PP critica al líder del PRC porque "nunca le hemos oído hablar de la 'Operación Rajoy en Cataluña', ni para bien ni para mal".

"Ha esperado a conocer el resultado de las elecciones para pronunciarse. Muy propio de Revilla, que además nunca se sabe lo que piensa porque lo mismo apoya a Iceta en un acto electoral que comparte los mismos postulados que Pablo Iglesias y rechaza la aplicación del 155 el mismo día en que el Parlament de Cataluña proclama la independencia", concluye.