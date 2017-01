PP exige al alcalde que retire a Sánchez las competencias en Ferias por el "fracaso" de la de Navidad

Así lo subraya el grupo municipal 'popular' en un comunicado en el que hace esta petición "ante la evidencia de que en la Feria de Navidad se ha cometido un error detrás de otro".

Además de la "deficiente" tramitación administrativa del contrato, la feria "no ha servido para ambientar la ciudad, ni como reclamo para animar la actividad comercial", apunta el PP.

La concejala María Luisa Peón asegura que "ya que el alcalde ha sido advertido en varias ocasiones de irregularidades en los contratos menores de la Concejalía de Deportes, Ferias y Mercados, sin que se hayan dado instrucciones para corregir las malas prácticas en estos procedimientos".

Por eso, la edil considera que "es hora de exigir mayores responsabilidades y que además establezca un plan para que la publicidad, la concurrencia y la transparencia regresen al Ayuntamiento de Torrelavega".

Peón asegura que ha preguntado por el procedimiento de contratación de la Feria de Navidad en Comisión y en Pleno, tras comprobar que el Ayuntamiento "solo contaba con el presupuesto de una empresa y que con los cambios introducidos en el diseño de la Feria de este año todo ha ido a peor". "Ni ha funcionado el contratar a una empresa para que se encargue de la organización, ni ha funcionado el cambio de ubicación", ha incidido.

La concejala del PP subraya que la "táctica" del concejal de Deportes, Ferias y Mercados es, "en primer lugar, evitar dar explicaciones, en segundo lugar echar la culpa a otros de sus fracasos, especialmente a los funcionarios y por último decirle a los empresarios afectados por su negligencia que las críticas a las adjudicaciones que realiza la oposición se deben a animadversión personal".

Y añade que a Sánchez "se le ha advertido muchas veces" de que "el fin justifica los medios no es válido en la contratación administrativa". "Le puede valer para recibir algún que otro halago, que no dudamos le harán muy feliz, pero no dejar de ser un fraude a los ciudadanos. Lamentablemente, la única manera de que no vuelvan a suceder, es retirarle la competencia en esta materia", concluye María Luisa Peón.