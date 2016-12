PP ve "muy graves y absurdas" las afirmaciones de la alcaldesa sobre presuntas irregularidades contables

"Es una acusación muy grave que habla hasta de posible trama organizada, con lo cual está acusando tanto a los cargos políticos del equipo de gobierno, como a los funcionarios y trabajadores municipales", ha señalado la portavoz del PP quien, además, ha recordado que el actual primer teniente de alcalde del PRC, también lo fue con ella como alcaldesa.

Para Esther Merino, las acusaciones de la alcaldesa "no se sostienen", y ha puesto en duda que se haya llevado a cabo una investigación interna, ya que "los técnicos municipales lo desconocen totalmente".

En cuanto a las acusaciones, Esther Merino ha señalado, por lo que se refiere al Tribunal de Cuentas, que "simplemente pedían información, al igual que a otros muchos ayuntamientos de España", mientras que los 1.690.000 euros "es algo que ya se explicó en su día, correspondiendo 1.600.000 al coste estimado de la recogida de basuras por MARE a lo largo de 10 años".

Añade que el resto de la cuantía correspondía a "reconocimientos extrapresupuestarios propios de las administraciones, debido a la contabilización de facturas registradas en el Ayuntamiento por servicios prestados con posterioridad al ejercicio presupuestario, así como de gastos de demandas judiciales que se contabilizan cuando salen las resoluciones".

En cuanto a los movimientos de cheques, Esther Merino ha dicho que "el uso de cheques es algo habitual en la administración local, pero no para pagar servicios, sino para mover el dinero de una cuenta a otra, ingresando el cheque no cobrándolo en efectivo para hacer el cambio, cuando, por ejemplo, no hay saldo suficiente en la cuenta desde la cual se pagan las nóminas de los empleados".

Sobre las supuestas irregularidades en la justificación de subvenciones o talleres de empleo, la portavoz del PP ha dicho que "todas y cada una están correcta y totalmente justificadas, como se puede demostrar, ya que no ha existido requerimiento alguno ni siquiera motivado por aclaraciones".

POSIBLES MOTIVOS DE LAS ACUSACIONES

Esther Merino ha expresado su "asombro ante esta última actuación enfermiza -dice- de Isabel Fernández, por intentar conseguir a través de la difamación y con total falta de escrúpulos y lo que es más sangrante aún, apoyada por su partido a nivel regional, unos objetivos muy estudiados y meditados".

Al respecto, la portavoz del PP ha recordado que el pasado mes de junio y a tres días de las elecciones generales, la alcaldesa apareció en rueda de prensa afirmando que habían desaparecido según el Tribunal de Cuentas 1.600.000 euros del Ayuntamiento "con el objetivo claro de hacer daño al Partido Popular y a mi persona, ante la posibilidad de que el senador socialista por Cantabria no saliera elegido".

"Ahora intenta por el cargo que ostento como senadora, que se abra causa sobre mi persona, tan de moda, con el fin de buscar mi descrédito personal y mi inhabilitación si fuese posible, teniendo en cuenta que por el motivo anterior inicié una demanda de querella hacia la alcaldesa por difamación, calumnias y atentado hacia mi honor".

Según la portavoz del PP, la alcaldesa podría tener también "la excusa perfecta para no ceder la Alcaldía al PRC, tal y como acordaron en el pacto de gobierno las cuatro fuerzas políticas que se unieron para que el PP a pesar de ser el más votado, no gobernase".

Tras decir que las acusaciones "no se sostienen" y referirse a una conversación mantenida en redes sociales con el anterior interventor, en la que este expresa su "asombro y tristeza", Esther Merino, que ha comparecido en rueda de prensa junto con el resto de concejales del PP, ha dicho que "para llegar a ser un buen político antes debes ser buena persona, quien osa hacer cosas como ésta, no es buen político pero lo que es peor, no es buena persona y pierde la poca dignidad que le quede", ha concluido.