El PP asegura que la alcaldesa "miente" sobre la negociación del presupuesto

Según Bárcena, las condiciones del PP "se ceñían exclusivamente a dar marcha atrás en los recortes en las partidas destinadas a políticas sociales y contratación de desempleados, recortes que ascienden a 800.000 euros".

Bárcena, exconcejal de Hacienda y responsable de la Plataforma de Alimentos y de los Servicios Sociales en la legislatura presidida por Diego Movellán, explica que el PP defendió en las reuniones con el equipo de Gobierno que Camargo "no tiene ninguna necesidad de reducir dos de cada tres euros, un 65%, la cantidad de la que dispondrá la Plataforma de Alimentos para garantizar que sus vecinos pueden comer ni de realizar un recorte de 636.400 en contratación de desempleados".

Según el PP, el documento presentado por el equipo de Gobierno incluye además, entre otros, "un recorte de 20.000 euros de aportación municipal a las ayudas a las familias que la necesitan para evitar desahucios, cortes de luz o para la compra de medicamentos".

Bárcena ha dicho que "por la trayectoria de gestión que ya conocemos de esta alcaldesa, puede darse el caso de que mienta sin querer, de la misma forma que firma importantes documentos que tienen graves consecuencias sobre la vida de los vecinos y al cabo de unos días dice que firmó sin querer".

En este caso particular, Bárcena señala que "no sería raro que la alcaldesa de Camargo no sepa qué ha pasado exactamente en las negociaciones sobre el presupuesto porque, como seguramente tenía cosas más entretenidas que hacer -ironiza- solo participó en la segunda de las tres reuniones" que el PP y el equipo de Gobierno han mantenido.

"Así que puede que se le haya pasado preguntar qué ocurrió en la última reunión, en la que sólo se presentó el socialista Carlos González.

Bárcena añade que hasta la fecha, el equipo de Gobierno sólo ha entregado a la oposición "un único documento de previsión presupuestaria", en el que constan "los salvajes recortes con los que no podemos estar de acuerdo, y si no tenemos más documentos simplemente es porque el equipo de Bolado y Lavín -concejal de Hacienda- se negó a incluir nuestras demandas".

Para Bárcena, "solo alguien que ya roza el esperpento político como la líder del Gobierno camargués puede llegar a pensar que los 'populares' obtenemos un beneficio mayor no aprobando un presupuesto que logrando que no se apliquen recortes".