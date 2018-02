El PP insiste en que los datos "desmontan el falso discurso social" del Gobierno y revelan sus "recortes" en dependencia

El PP insiste en que los datos "desmontan el falso discurso social" del Gobierno PRC-PSOE y desvelan los "recortes" en dependencia.

Así lo ha señalado este sábado, en un comunicado, la diputada del PP y exdirectora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) Isabel Urrutia, en un comunicado, en el que ha vuelto a insistir en los argumentos empleados el viernes, en rueda de prensa, por la presidenta de su partido, María José Sáenz de Buruaga.

La líder de los 'populares' criticó el "freno" que, según dijo, había echado el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) a la aplicación de la Ley de la Dependencia y denunció que este año se destinan casi 7 millones de euros menos que en 2015.

Después de que el Gobierno acusara a Sáenz de Buruaga de "mentir" y "retorcer" los datos y le culpara además de haber sido, durante su etapa como consejera de Sanidad y Servicios Sociales, la "principal responsable del desmantelamiento del sistema regional de atención a la dependencia", Urrutia ha afirmado en que son las propias estadísticas del ICASS y los presupuestos anuales de la comunidad los que demuestran los "recortes" del bipartito en materia de dependencia.

Así, ha subrayado que, según estas estadísticas, el Gobierno PRC-PSOE ha recortado en 4 millones desde el 2015 el presupuesto para promocionar la autonomía personal y atender a las personas dependientes y en 7 el gasto en prestaciones, al tiempo que mantiene a 5.000 fuera del sistema.

Además, Urrutia ha afirmado, irónicamente, que los datos revelan también que socialistas y regionalistas "han batido su propio récord, porque tardan mas de siete meses en atender a las personas dependientes, cuatro más de que en 2015", llevando al sistema a los peores tiempos desde sus inicios y se posicionan a nivel nacional "en lugares nunca vistos".

CENSURA LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A BURUAGA

La diputada del PP también ha criticado el tono de la respuesta del Gobierno a Sáenz de Buruaga y ha lamentado que el Ejecutivo tenga "como único argumento el insulto y la descalificación para tratar sin éxito de rebatir unos datos que delatan sus recortes en dependencia".

Además, Urrutia ha desmentido algunos datos aportados por el ICASS en su respuesta a la presidenta del PP. "Hay que tener mucho valor para decir sin despeinarse que están atendiendo a un 11,96% más cuando los datos demuestran que en julio de 2015 se atendía al 89,29 % de las personas que tenían reconocida la situación de dependencia y ahora se atiende al 75,41%, 14 puntos menos que en la legislatura del PP, pero lo que es peor, 3 puntos menos que hace un año", ha apuntado.

La parlamentaria popular ha pedido al Gobierno "que no trate de engañar" a esas 5.000 personas que tienen reconocido el derecho pero no reciben una prestación, porque los que en la pasada legislatura eran para socialistas y regionalistas expulsados del sistema, ahora que tienen que gestionar son los dependientes los que renuncian al servicio.

"Los datos son tozudos, las cifras elocuentes, y este Gobierno está enredado en su propia trampa desde hace más de dos años", ha afirmado la parlamentaria popular.

Además, ha opinado que la "parálisis en la gestión es tan llamativa y tan palpable" que está provocando una "gran incertidumbre, una gran preocupación y serios perjuicios" entre las empresas y entidades que esperan que el Gobierno cumpla con lo que dijo iba a cumplir y no ha hecho durante estos más de dos años y medio.

Y ha reiterado que al PP "no le queda más remedio" que reprochar al Gobierno que haya "abandonado por completo el diálogo y el trabajo conjunto" con el sector de la dependencia, que "no haya hecho los deberes" que tenía pendientes, como la cartera de servicios de grado I o la puesta en marcha de la promoción de la autonomía personal, y que hoy haya más personas que desesperan esperando una prestación que con este Gobierno no llega, según ha dicho, "por su falta de gestión".

DEFEMSA DE LA GESTIÓN DEL PP EN DEPENDENCIA

Después de las críticas del Gobierno a la gestión que hizo el PP en la pasada legislatura de la dependencia, Urrutia ha mantenido en que la sostenibilidad del sistema que consiguió el PP en la pasada legislatura con la ayuda del sector --empresas, entidades y usuarios-- "no respondió más que a la irresponsabilidad" de socialistas y regionalistas, a los que ha acusado de haber llevado la dependencia "al borde de la quiebra" con un déficit de financiación anual de más 10 millones de euros.

Ha reivindicado que en solo una legislatura, el PP "consiguió estabilizar el sistema, atender al mayor número de personas en situación de dependencia que nunca, invertir más dinero a pesar de que la comunidad estaba al borde de la quiebra y reducir los plazos de atención a poco más de tres meses".

"Su discurso social con el sistema de dependencia es una farsa, y precisamente aquellas cosas que critican son las que precisamente no han cambiado", ha subrayado Urrutia, quien ha insistido en que el Gobierno PRC-PSOE liderado por Miguel Ángel Revilla tiene al sector de la dependencia "aburrido y cansado de promesas que tres años después no cumple".

Para el PP, "lo único que ha hecho" el bipartito regional es "usar" el sistema y a las personas en situación de dependencia para su "conveniencia política y el ataque permanente".