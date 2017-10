El PP reclama la puesta en marcha de la Oficina Judicial y la Fiscal en tres meses

El PP defenderá en el Pleno del Parlamento el próximo lunes, 9 de octubre, una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Cantabria a poner en marcha, en el plazo de tres meses, la Oficina Judicial y la Fiscal.

La portavoz del grupo parlamentario popular en el área de Justicia, Isabel Urrutia, ha criticado en rueda de prensa que este proceso aún no se ha iniciado a pesar de las reiteradas promesas del consejero de Justicia, Rafael de la Sierra, que "no ha hecho nada y ha estado dos años engañándonos sobre su verdadera intención", ha dicho.

Urrutia ha criticado que desde el inicio de la legislatura, el consejero de Justicia lleva prometiendo la puesta en marcha de esta nueva organización de la administración de justicia primero en 2015, luego en 2016, 2017, "y mucho nos tememos que no va a estar para el 2018, y que los presupuestos de 2018 no lo van a traer", ya que según denuncia "no es que la propuesta esté verde, es que ni siquiera la han puesto a madurar".

Según ha denunciado, Cantabria es "una de las últimas" comunidades autónomas que teniendo asumidas las competencias, "no ha puesto en marcha, no ha movido ni un solo papel para implementar las oficinas fiscal y judicial". "Mientras en el territorio Ministerio solo falta una comunidad autónoma, Cantabria no ha empezado ni por un partido judicial", ha lamentado.

Por ello, la portavoz de Justicia del grupo Popular considera que el Gobierno "tiene que pasar del discurso a la acción, de la intención a la actuación y del propósito al hecho", para comenzar una implantación progresiva de ambas oficinas que haga realidad las peticiones que tanto la fiscalía como el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria realizan todos los años en sus memorias, tanto judicial como fiscal.

Urrutia ha añadido que "si en febrero de este año el consejero decía que era posible que estuvieran en dos meses, en este caso le estamos dando un margen de tres".

El principal objetivo de este nuevo diseño de ambas oficinas es agilizar el funcionamiento de los trámites de administrativos, de tal forma que no todo llegue al juez o al fiscal, es decir, que los procedimientos intermedios sean realizados por los profesionales específicos para ello.