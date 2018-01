PP replica al Gobierno que "Montoro no puede quitar a Cantabria lo que no tiene"

A su juicio, el Ejecutivo cántabro, al igual que los de otras comunidades gobernadas por el PSOE, ha generado "una polémica basada en una trampa y destinada a lo mismo de siempre: culpar a otros del fracaso del Gobierno de Cantabria". Y es que ha explicado que, si el Gobierno del Estado aún no tiene aprobado el presupuesto de 2018, "ni Montoro ni nadie puede disponer de ese dinero".

"España tiene su presupuesto prorrogado, esto significa que no se puede subir el sueldo a los funcionarios, no se puede proceder a la equiparación de los sueldos de Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas, y no se pueden aumentar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Nada de eso se puede hacer porque nada de eso figuraba en el presupuesto de 2017", ha insistido el portavoz de los 'populares' cántabros en un comunicado.

Fernández ha considerado que "lo que deben hacer los que ahora ponen el grito en el cielo, es facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año". Así, ha destacado que, con unas cuentas aprobadas, "toda esta polémica quedaría en nada, porque el Gobierno de España tiene previsto entre otras cuestiones, aumentar a Cantabria esos 80 millones de euros, pero ahora no lo puede hacer porque legalmente no puede hacerlo al tener el presupuesto prorrogado".

Según ha subrayado Fernández, esta circunstancia "la conocen perfectamente el señor Sota y el señor Revilla, y de hecho saben que Cantabria tendrá ese aumento de fondos porque así se reflejó en el presupuesto regional que entró en vigor el pasado 1 de enero". Una circunstancia que le hace preguntarse "si contaban con esos 80 millones de euros extra, ¿por qué querían subir los impuestos?".

El portavoz del PP ha animado tanto a Revilla como a Sota a trabajar para conseguir que Pedro Sánchez apoye los presupuestos del Estado "y así podremos tener un presupuesto en vigor que no sólo traerá esos 80 millones, sino que permitirá que España siga la recuperación que está experimentando en los últimos años, a pesar de que algunos se estén dedicando a poner palos en las ruedas".

"Tan pronto como se apruebe el presupuesto de 2018 ese dinero llegará por supuesto a Cantabria y al resto de comunidades autónomas", ha concluido.