PP replica a PSOE que el debate del estado de la ciudad se ajusta al reglamento y además amplía tiempos

Díaz ha rechazado así las críticas de Casares a raíz de la convocatoria de este primer debate y ha considerado que "no puede haber mayor ejemplo de diálogo y de consenso" que el cumplimiento de un acuerdo plenario y la aplicación del Reglamento a la hora de llevarlo a efecto.

A su juicio, "lo que está claro es que el PSOE nunca está conforme con nada, y que independientemente del formato, de las fechas, de los tiempos o de cualquier otro aspecto, siempre pondrá pegas, porque lo que menos le interesa es el debate y trabajar por los santanderinos".

El también primer teniente de alcalde ha recordado que la convocatoria del Debate sobre el estado de la ciudad fue ya debatida en un pleno de la Corporación en el que todos los grupos municipales tuvieron oportunidad de expresar sus opiniones y posiciones al respecto.

"Ahora, lo único que se hace es convocar la sesión y aplicar el Reglamento en lo que respecta a la organización del debate que, además, es muy similar en formas y tiempos a los ejemplos que existen en otras ciudades que celebran este tipo de plenos", ha agregado.

Es más, ha destacado que se ha sido "más flexibles de lo que establece el Reglamento", ampliando los tiempos de intervención de los grupos un 50 por ciento con respecto a otro tipo de debates, y ofreciendo una fecha alternativa para la celebración de la sesión en caso de que alguno de los portavoces no pueda asistir por causa de fuerza mayor.

Por último, ha lamentado que "con los socialistas es imposible acertar", algo que no sorprende ya al equipo de gobierno porque "es su comportamiento habitual y no es más que el reflejo de su ausencia de compromiso con la ciudad y de una oposición basada en el no por el no que no les permite trabajar por los santanderinos".