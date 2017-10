PRC, PSOE y Carrancio evitan que pida al Gobierno resolver el contrato publicitario del concierto de Iglesias

El PRC y PSOE y el diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, han evitado con su voto la aprobación de la iniciativa del PP para reclamar al Ejecutivo regional que se resuelva el contrato de la campaña de publicidad del concierto de Enrique Iglesias del pasado verano en Santander por supuesto "incumplimiento" de lo suscrito.

La iniciativa del PP ha sido rechazada con 17 votos en contra --los 12 de los diputados del PRC y los cinco de los del PSOE--; una abstención --la del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio--, y 16 a favor (los 3 de Podemos, el de Rubén Gómez (Ciudadanos), y los doce diputados del PP presentes en la votación, que se ha llevado a cabo en ausencia de la presidenta de los 'populares', María José Sáenz de Buruaga, que se ha incorporado al Pleno tras este punto.

El concierto de Enrique Iglesias se celebró el pasado 15 de julio en los Campos de Sport de El Sardinero dentro de la programación del Año Jubilar Lebaniego y acabó entre protestas del público por la duración y la actuación del artista y la duración de la misma.

En relación a este evento, el Gobierno regional pagó 115.000 euros (95.000 euros más IVA) a la empresa Market Insider por esta campaña de publicidad, que incluyó ocho inserciones en las redes sociales del artista sobre el concierto una vez celebrado el mismo tal y como se indicaba en un informe justificativo de la adjudicataria de la campaña.

El PP considera que, a la vista del informe, la empresa adjudicataria ha incumplido lo acordado en el contrato, no solo en lo referente a las acciones llevadas a cabo sino también por el cuándo se efectuaron y por ello insta al Gobierno a resolverlo.

De hecho, en la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa, el diputado 'popular' Santiago Recio, exdirector general de Turismo en la pasada legislatura, bajo el Gobierno del PP, advirtió al Gobierno que si no resuelve el contrato pedirá la dimisión del consejero de Turismo, Francisco Martín ya que n su opinión se estaría ante un clarísimo caso de malversación de fondos públicos, y el presidente sería Revilla corresponsable en este presunto delito".

En el Pleno de hoy, el diputado popular Santiago Recio ha señalado que el contrato incluía la realización de más acciones que las inserciones en redes sociales del artista.

Así, ha apuntado que el contrato incluía también la publicación de 40 post en Sony Music por todo el mundo; una campaña de promoción en 5.000 radios extranjeras de 40 países y 80 españolas, y la filmación de una pieza audiovisual para enviar a 90 televisiones del extranjero y 12 españolas.

También ha subrayado que las ocho inserciones en las redes del artista se llevaron a cabo tras el concierto (la actuación de Enrique Iglesias en Santander fue el 15 de julio y las inserciones se publicaron los días 16, 17 y 19 de ese mes), en contra de lo que se indicaba en el contrato.

Y además se ha quejado de que en dichas inserciones en redes sociales de Enrique Iglesias no se mencionara ni a Liébana ni al Año Jubilar Lebaniego pese a que el concierto forme parte de la programación que se ha diseñado con motivo de la celebración de esta efeméride.

Además, Recio ha denunciado que "es el primer contrato" de publicidad que se paga antes de realizar los actos publicitarios, lo que a su entender supone incurrir en malversación y ha reclamado la restitución total de las cantidades abonadas por la Sociedad Año Jubilar 2017 a Market Insider y se ha preguntado por los motivos de ello.

PRC Y PSOE INSTAN AL PP A IR A LOS TRIBUNALES SI CREE QUE HAY DELITO

Ante esta cuestión, los dos grupos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, han votado en contra y han instado a los 'populares' a que si consideran que se ha cometido un delito lo lleven a los tribunales.

"Está tardando", le ha espetado a Recio la diputada regionalista Ana Obregón, quien ha acusado a los 'populares' de decir "verdades a medias" al referirse únicamente a las ocho inserciones en las redes sociales cuando --ha dicho-- "se hizo más", como, según ha apuntado, prueba un DVD remitido a los grupos en el que, al parecer, se detallan otras acciones efectuadas.

Obregón ha denunciado que el PP "lo único que busca" con este tipo de iniciativas es "buscar rédito político" y "desprestigiar" la promoción turística de Cantabria.

Además, la regionalista ha subrayado el impacto económico y en el turismo que tuvo el concierto pese a que, según ha reconocido, el resultado de la actuación de la artista no fuera el esperado, con lo que considera que el "objetivo" se ha "cumplido".

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Víctor Casal, también se ha referido al impacto del concierto, aludiendo a la valoración que de éste hizo la propia concejal de Turismo de Santander Miriam Díaz (PP).

Casal ha acusado al PP de ser el que "más ha disfrutado" de que el concierto de Iglesias "no fuera un éxito" y ha defendido que el resultado de la actuación no fue responsabilidad del Gobierno sino que se produjo por "demérito" del artista.

El socialista ha reclamado a los 'populares' que "dejen de confabular" y "ver fantasmas en todas las acciones del Gobierno" y, al igual que la regionalista, le ha invitado a llevarlo a los tribunales si cree que se ha cometido un delito.

RESOLVER EL CONTRATO ES "EXCESIVO" PARA CARRANCIO

Por su parte, Carrancio se ha abstenido al considerar que la resolución del contrato que reclama el PP "es una medida excesiva". "Dudo que ningún tribunal fuera a respaldar semejante iniciativa", ha dicho este diputado del grupo mixto.

La iniciativa del PP sí ha obtenido el respaldo del diputado del grupo mixto Rubén Gómez (Cs) y de Podemos, formación que considera que lo ocurrido con este contrato "huele a timo".

Podemos, al igual que el PP, considera que ha habido un incumplimiento del contrato y por ello cree que es "obligación" del Ejecutivo resolverlo.

En este sentido, el podemita José Ramón Blanco se ha preguntado "qué imagen" dará Cantabria si su Gobierno "no exige" que se cumpla lo pactado y ha opinado que si el Ejecutivo no lo hace es "por un motivo oculto", advirtiendo que "tarde o temprano lo van a averiguar". "Nosotros no nos vamos a rendir porque esto huele muy mal", ha advertido Blanco.

Por su parte, Gómez ha votado 'sí' a la iniciativa del PP pero ha opinado que no se debe de "focalizar" en lo hecho por la empresa adjudicataria sino en las responsabilidades del Gobierno.

"NO SOLO" INSERCIONES EN REDES SOCIALES, SEGÚN MARTÍN

El debate sobre esta campaña promocional y publicitaria no ha terminado con el rechazo de esta iniciativa ya que por esta cuestión ha vuelto a ser preguntado el propio consejero de Turismo en otro momento del Pleno.

Martín ha aprovechado su intervención para reivindicar que esta campaña "no solo" ha consistido en inserciones en las redes sociales del artista. "Saben perfectamente que no es así", ha dicho el consejero en respuesta a las afirmaciones de la oposición que aseguraban que se había pagado 115.000 euros por ocho publicaciones en el Facebook, Instagram y Twitter de Enrique Iglesias.

Por tanto, ha tildado de "capcioso" lo afirmado acerca de esta campaña por parte de la oposición, a la que ha acusado de haber "omitido" un DVD en el que se detallaban otras acciones.

Tras esta crítica del consejero, Blanco ha explicado que en dicho disco se incluyen tres vídeos que corresponden a tres informaciones que sobre el concierto han aparecido en dos telediarios y otro programa televisivo pero no el resto de aspectos que incluía el contrato.

Así, el podemita ha preguntado al consejero dónde están los cortes de audio en radios extranjeras y nacionales comprometido. "Se le olvidó?", ha dicho irónico.