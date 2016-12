PRC y Podemos dicen que la Ley de Transparencia es "avanzada" y esperan que el Parlamento la apruebe antes de junio

Los grupos parlamentarios del PRC y Podemos, que han trabajado conjuntamente en el texto de la futura Ley de Transparencia, consideran que la norma cántabra es "innovadora y avanzada", aunque el partido morado cree que podría haber sido "un poco más ambiciosa" y presentará enmiendas para "enriquecerla". Pedro Hernando y Alberto Bolado esperan que el Parlamento la apruebe antes de junio.

Ambos portavoces han explicado este jueves en rueda de prensa que Podemos presentó en septiembre de 2015 una proposición de ley de transparencia, a la que luego "renunció" en pos de un trabajo conjunto con el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan para sacar adelante un proyecto de ley "avanzado" y con la mayor participación posible.

"No queríamos ser partidistas y colgarnos ningún tipo de pin", ha señalado Bolado, quien se ha mostrado "satisfecho" con el contenido de la ley, porque "un porcentaje altísimo" está basado en la propuesta de Podemos.

De hecho, Hernando ha señalado que el proyecto de ley, que esperan que llegue este viernes al Parlamento, sigue "el mismo esquema" que la proposición de ley de Podemos e incorpora, entre otros contenidos, el régimen sancionador propuesto por el partido morado.

Ambos portavoces han destacado la importancia de que la futura Ley de Transparencia de Cantabria establezca un procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de sus contenidos, algo que sólo han incorporado Cataluña, Andalucía y Murcia.

Sin embargo, no se ha mantenido la propuesta de Podemos de mantener el anonimato del solicitante de información. A juicio de Bolado, con una dirección de correo electrónico "es suficiente", porque la identificación "no es esencial para procesar la solicitud" y sin embargo "puede llegar a disuadir", por lo que Podemos intentará introducir vía enmienda el derecho al anonimato.

Sin embargo, el portavoz del PRC ha afirmado que es una "cuestión de funcionalidad", y que el solicitante se tiene que identificar para poder enviarle la información y "comprender que no va a perjudicar a terceros por diferencias personales o en el ámbito familiar", por ejemplo.

"NO ES UN FERRARI PERO ES UNA BUENA LEY"

En el "debe" del proyecto de ley, Podemos tampoco comparte la "remisión constante" a la ley estatal de Transparencia, que ha sido "catalogada como una de las más restrictivas de Europa", ha dicho Bolado.

Además, reclama que junto a los saldos de las cuentas bancarias en las que se mueve dinero público, se publiquen también los movimientos, "con la correspondiente disociación de datos personales para que nadie pueda entender que sus derechos se han vulnerado".

En resumen, Bolado ha afirmado que "no es un ferrari, pero es una buena ley", y ha reclamado que se cumpla "y no ocurra lo mismo que con la ley nacional". A la vez, ha advertido que en algunos casos la administración "no cumple con sus obligaciones de transparencia" y ha puesto como ejemplo Sodercan.

Por su parte, el portavoz del PRC ha dicho que Cantabria va a tener una ley "bastante innovadora y de gran calidad" que es fruto de "meses de reuniones" entre ambos grupos parlamentarios, entre los grupos y el Gobierno y también con colectivos externos.

Hernando ha agradecido la actitud de Podemos, que "en todo momento" ha demostrado que para ese grupo "lo importante era que Cantabria tuviera una buena ley de transparencia". Y ha destacado que este proceso demuestra "que se puede hacer política de otra manera" y refleja "hacia donde tienen que ir las nuevas formas de actuar del Gobierno y los grupos parlamentarios".