PRC cree que queda "mucho que aclarar" sobre el incendio del MAS y critica la "huida hacia adelante" del PP

El portavoz del Grupo municipal regionalista de Santander, José María Fuentes-Pila, ha lamentado que el equipo de Gobierno del PP siga empeñado en su "huida hacia adelante" en la gestión del incendio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), sobre el que, a su juicio, queda "mucho que aclarar".

Además, ha lamentado que el PP no haya convocado aún la Comisión Extraordinaria de Cultura solicitada por los grupos socialista y regionalista hace quince días, el 23 de enero, y en la han pedido que participen el director del Museo, Salvador Carretero, el jefe del Servicio de Ingeniería del Ayuntamiento, la arquitecta municipal responsable del contrato de remodelación del edificio y los responsables de las empresas que estaban acometiendo las obras en el momento del siniestro, Codelse y Siec.

En este sentido, Fuentes-Pila ha lamentado en un comunicado que, "en lugar de convocar la Comisión solicitada y dar las explicaciones oportunas", la Concejalía de Cultura sigue actuando "a espaldas de la oposición, tomando decisiones unilaterales", en alusión al comunicado emitido ayer desde el Consistorio en el que se daba cuenta del inicio del traslado de los fondos a un depósito estable en el Centro de Acción Social y Cultural de Caja Cantabria (CASYC) en virtud de un convenio del "que la oposición aún no sabe nada", ha dicho.

"Pedimos visitar la nave en la que estaban almacenadas las obras, pedimos conocer el convenio, pedimos explicaciones y nada de eso ha llegado mientras el equipo de Gobierno sigue empeñando en su huida hacia delante para que no se analice su responsabilidad en los sucedido", ha afirmado Fuentes-Pila, para quien es "inadmisible" que, dos meses y medio después del incendio, "sigan tantas cosas sin saberse".

Para el regionalista, después de las "lamentables imágenes" del traslado posterior al incendio y la "constatación" de que el equipo de Gobierno "no sabía ni lo que había en el MAS" no resulta "nada tranquilizador que el PP siga empeñado en no informar abiertamente de las decisiones que se adoptan y usurpando a la oposición su derecho a conocer cada detalle de los pasos que se están dando".

Así, considera que, "ante el peligro evidente al que ha estado expuesto el patrimonio municipal y la pérdida de obras de arte y 28.000 volúmenes de la biblioteca", lo más lógico hubiera sido una política de "transparencia total" que, sostiene, "lamentablemente tampoco se ha dado en este asunto". Por todo ello, ha exigido a la alcaldesa, Gema Igual, la convocatoria "inmediata" de la Comisión solicitada.