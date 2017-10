El PRC acusa al Ayuntamiento de ser una institución cada día "más opaca"

El portavoz del Grupo Municipal Regionalista de Santander, José María Fuentes-Pila, ha afirmado hoy que el Ayuntamiento es una institución "cada día más opaca, menos transparente", por culpa, sostiene, de un "Partido Popular que dedica gran parte de sus esfuerzos a ocultar sus fracasos".

En este sentido ha recordado que el Consistorio ha recibido "dos fuertes tirones de oreja" de organismos independientes por este motivo "en menos de seis meses".

El regionalista se ha remitido a la valoración de la gestión del Museo de Arte de Santander (MAS) incluida en un informe sobre la transparencia y buen gobierno de los museos de bellas artes y arte contemporáneo elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia.

El estudio sostiene que el museo santanderino tan sólo cumple ocho de los 24 campos analizados y se sitúa "al borde de la opacidad".

Según ha recordado Fuentes-Pila, esta "crítica" a la gestión del PP se suma a la realizada por el Consejo de la Transparencia -organismo público estatal-, que estimó dos alegaciones presentadas por el PRC, resolviendo que el equipo de Gobierno había quebrado los supuestos contemplados en la Ley de Transparencia.

"Así está este Ayuntamiento, así gestiona el PP los recursos de todos, incumpliendo cualquier principio básico de transparencia, torpedeando la labor de la oposición y empeñado solo en esconder sus constantes fracasos a los santanderinos en lugar de dedicarse a tratar de solucionarlos", ha lamentado Fuentes-Pila, al tiempo que ha recordado que los ciudadanos "pagan el sueldo a un concejal de Transparencia, aunque nadie sepa a qué se dedica exactamente, ya que desde que se creó esta figura todo ha ido a peor".

En este sentido, ha apuntado a que Santander ha ido perdiendo puestos "progresivamente" en el ránking de Transparencia, hasta el punto de que "hoy se puntúa peor al Ayuntamiento que en 2014, cuando no teníamos ni Ordenanza ni concejal de Transparencia".

"Se aprueba una regulación y se nombra y paga a un concejal para que todo funcione peor", ha insistido, y ha destacado que en el ámbito concreto de acceso a la información el Ayuntamiento ocupa hoy el puesto 72 de 107. Un resultado que, sostiene, "hace dudar si la verdadera razón del nombramiento obedece más a un intento de entorpecer el acceso a la información que al objetivo de facilitarlo".

LA GESTIÓN DEL MAS, INADMISIBLE

En cuanto al caso concreto del Museo de Arte de Santander, Fuentes-Pila ha instado a la alcaldesa, Gema Igual, a "hacer algo de inmediato", porque "es su responsabilidad". Para el regionalista, aunque ahora se ponga de relieve por los resultados del informe, esta situación "no es nueva para nadie". "No son nuevos los problemas, como tampoco es una novedad que el PP no quiere o no sabe hacer nada para solucionarlos", ha enfatizado el regionalista.

A este respecto, ha recordado que en 2013 su Grupo presentó una moción al Pleno en la que instaba a la creación de una mesa de trabajo para formular un modelo de gestión consensuado entre las partes en línea con las recomendaciones del 'Documento 0 del Sector del Arte Contemporáneo: Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte'.

"Ya en entonces advertimos de que era necesario mejorar la gestión, pero todos los concejales del PP votaron en contra de la propuesta y ahí tenemos el resultado", ha finalizado.