Revilla confía en poder reunirse con Rajoy para exigirle que cumpla sus compromisos con Cantabria

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha asegurado que "no va a admitir" que el Presupuesto del Estado para 2018 "no recoja" los compromisos adquiridos por el Gobierno de Mariano Rajoy con la comunidad autónoma, por lo que ha presentado una proposición no de ley reclamando "lealtad institucional" con el objeto de que el presidente de la nación reciba al del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla.

La iniciativa regionalista se debatirá el próximo lunes 18 de septiembre en el pleno que abre el nuevo periodo de sesiones de la Cámara cántabra. Una iniciativa que, según ha apuntado el portavoz del PRC, Pedro Hernando, "pensó no tener que presentar".

Sin embargo, ha apostillado que "más de seis meses después es inadmisible" que Rajoy no haya recibido al representante de todos los cántabros, al igual que ha tildado de "inadmisible" que haya que presentar este tipo de iniciativa para que "la Cámara lo exija".

En su opinión, también se demuestra "el talante" y "la postura" que el Gobierno de España y, especialmente, el Partido Popular, tiene con Cantabria y todos los cántabros.

Al respecto, ha acusado a los representantes del PP de "mirar para otro lado" cuando se les ha pedido que hablen con el Gobierno nacional "que son los suyos", ha subrayado Hernando, para que apoyaran al Ejecutivo cántabro en sus reivindicaciones presupuestarias.

Así, ha recordado que Mariano Rajoy se comprometió al pago de más de 90 millones por Valdecilla, la implantación de la Lomce, la dependencia o el proyecto Comillas.

Por ello, ha incidido en que los regionalistas no van a admitir que el presupuesto para el próximo año "no recoja los compromisos que el Estado debe asumir con Cantabria".

Por su parte, para Hernando, es necesario que la apertura del diálogo ocurra en los próximos días, porque los Presupuestos del Estado para 2018 se cierran este mes. "Mucho me temo que, como ocurrió en 2017, Cantabria volverá a quedar en una situación inadmisible, en una situación dramática, en una situación incomprensible en esos presupuestos", ha dicho.

Por ello, ha apuntado que tampoco van a admitir "medias tintas" ni que los diputados del PP y el diputado de Ciudadanos "apoyen un presupuesto" que vaya en contra de los intereses de Cantabria como ocurrió en 2017.

Así, ha subrayado que con que "uno solo de ellos hubiera defendido a Cantabria, el presupuesto no se hubiera aprobado"; o "si uno hubiese presionado para que se recogieran las cantidades ridículas en comparación con las obtenidas por otros territorios, ese presupuesto no se habría aprobado. Y los cántabros no podemos permitir que vuelva a suceder", ha insistido.

Por último, Hernando ha confiado en que la iniciativa sea aprobada por "todos los grupos" porque "no es cuestión de ideologías, sino de respeto a los acuerdos que beneficien a los cántabros".