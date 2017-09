PRC antepone avanzar en los presupuestos a los ceses y el PSOE dice que Sodercan "a manos de Industria no va a ir"

El PRC ha antepuesto los presupuestos del Gobierno de Cantabria para el próximo año a los ceses previstos por la nueva dirección del PSOE, su socio en el Ejecutivo, y entre los que destaca el del consejero de Educación.

Así, la elaboración de las cuentas públicas de 2018, que ya han iniciado su tramitación, ha cobrado "prevalencia" en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno que han mantenido este martes regionalistas y socialistas, tras el relevo en la cúpula de esta última formación y a propósito de los cambios que pretenden introducir en las consejerías que gestionan en el bipartito.

Entre los mismos también figura el movimiento de la empresa Sodercan, que depende de la vicepresidenta y exsecretaria general del PSC, y que la nueva Ejecutiva Regional quería mover a Economía, algo a lo que se opone el partido que lidera el presidente, Miguel Ángel Revilla. Ante esto, los socialistas han avanzado que no van a renunciar a esta sociedad: así, si no es posible el cambio que plantean, entonces se queda "donde está", pero "a manos de Industria no va a ir".

"Por ahí no vamos a pasar. O la dejamos donde está o pasa a Economía", pero el PSOE "no va a permitir en ningún momento" perder "alguna competencia" y menos una "tan importante como es la empresa Sodercan", que "va a quedar en manos del Partido Socialista", ha advertido su secretaria de Política Institucional, Isabel Fernández, al término de la reunión en la que también han participado sus compañeros de Política Municipal, Agustín Molleda, y de Organización, Noelia Cobo. Del PRC han acudido el vicesecretario general del partido y consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y el portavoz del Grupo Parlamentario, Pedro Hernando.

Tras el encuentro, celebrado en la Cámara y que ha durado unas dos horas, la portavoz socialista ha indicado que van a trasladar los asuntos tratados, como la comisión de seguimiento de los presupuestos o la ubicación de Sodercan, a la dirección de la formación, que encabeza el 'sanchista' Pablo Zuloaga, para adoptar las decisiones que procedan y celebrar después una nueva bilateral con el PRC.

Por su parte, De la Sierra, que ha dejado claro que no "hay crisis" en el Gobierno, ha explicado a los medios que los regionalistas no tienen "ningún inconveniente" ni "nada que decir" a los cambios de personas propuestos por sus socios, siempre y cuando se garantice que no va a existir "ningún vacío de poder".

Especialmente, ha puntualizado, en la Consejería de Educación -donde Ramón Ruiz va a ser sustituido por Francisco Fernández Mañanes- y en momento como el actual, en el arranque del curso escolar, en el que siempre hay "muchísimos problemas lógicos" y en el que ese vacío sería "muy perjudicial", además de una "irresponsabilidad". Así, se ha acordado que cuando se produzca el cese y nombramiento, estén designados también los sustitutos a un "segundo nivel" (altos cargos y directores).

En este punto, la responsable del PSOE si bien no ha "confirmado" que esté "cerrado al cien por cien" el nuevo equipo de Fernández Mañanes, ha llamado a la tranquilidad porque el futuro responsable del ramo está trabajando en ello y está "cerca de cerrarse".

ESTABILIDAD DE GOBIERNO Y PRESUPUESTOS

Al margen de esta cuestión, para el PRC lo "básico" es la "estabilidad" del Gobierno y, dentro de la misma, el número dos del partido ha destacado que "lo más importante" son los presupuestos -"más que las personas"- y ha reseñado que el objetivo es que entren en vigor el 1 de enero de 2018. De ahí, ha explicado, la necesidad de que se reúna la comisión de seguimiento de los mismos -integrada por consejeros- para que se vayan fijando "cuanto antes" los "criterios" y "prioridades", para poder "a corto plazo establecer las líneas básicas" del documento.

En este sentido, De la Sierra ha indicado que el pasado lunes estaba previsto un encuentro de este órgano, que se tuvo que suspender por la situación que atraviesa el PSOE, lo que supone "un problema muy serio" para avanzar en un asunto "clave" como es la elaboración de las cuentas públicas.

Al respecto, ha negado que pretendan cuantificar ya el dinero que deberán gestionar las consejerías del PRC el próximo ejercicio, sino que lo primero que hay que estudiar es el escenario económico y financiero, con los datos del Ministerio y la Consejería del ramo, para tener en cuenta las previsiones de ingresos y calcular los gastos. Un asunto que, si no se gestiona "bien", puede ser "fuente de conflicto", ha advertido el regionalista. "Tiene que haber acuerdo", ha sentenciado.

SODERCAN

Y en cuanto a Sodercan, a preguntas de los periodistas sobre si la postura del PRC es "inamovible", De la Sierra ha contestado que "sí". En este punto, ha recordado que cuando se firmó el pacto, en verano de 2015, se acordó que la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria pasara a depender de la Vicepresidencia y Consejería que dirige Eva Díaz Tezanos, entonces secretaria general del PSOE. Así, si ahora se plantea su cambio, el regionalista cree que "debe volver a Industria", departamento en manos del PRC y dirigido por Francisco Martín.

De todas formas, De la Sierra -que ha aclarado que esta postura se adoptó en la Ejecutiva del PRC, reunión en la que marcaron unas líneas "contundentes"- cree que "en principio" no va a "haber problemas" con este asunto, y ha agregado que si Sodercan continúa en el área que depende de la vicepresidenta -que se reduciría a Medio Ambiente y Política Social si Investigación y Universidades pasa a Educación, como ha planteado el PSOE- entonces el PRC tampoco va a tener "ningún problema" en que se cambie al consejero delegado. Un cargo que en la actualidad desempeña Salvador Blanco y que figura asimismo entre los ceses propuestos por los socialistas, junto con el de Rosa Inés García, directora de Mare.

Otro de los puntos que han abordado PRC y PSOE tiene que ver con los compromisos que las distintas consejerías han asumido con los ayuntamientos de la región, en materia por ejemplo de obras que están pendientes de ejecución, y que hay que respetar. "Es bueno que se plasme por escrito", ha opinado De la Sierra, partidario de reflejar y garantizar la "voluntad total y absoluta" de cumplir las promesas hechas a los alcaldes.

PACTO Y AGILIDAD

Al hilo de lo anterior, y a propósito de la pretensión del nuevo secretario general del PSOE de "ratificar" el pacto suscrito por la anterior dirección de su partido con el PRC, a los regionalistas les "parece bien" que Pablo Zuloaga firme el documento.

Sobre dicho pacto, Isabel Fernández ha indicado que "no va a haber ningún cambio" en el mismo, ya que según ha dicho "en ningún momento" la Ejecutiva del PSC se ha planteado introducir "modificación" alguna, más allá de que figure la rúbrica de su jefe de filas. Se trata de un acuerdo que está "vigente". "Nadie lo pone en entredicho", ha zanjado la socialista.

Con todo esto, ambas partes se ha emplazado a "solucionar todo" cuanto antes, "a la mayor brevedad posible", pero sin marcar un periodo concreto o una fecha límite. "Por nuestra parte, en una semana o en diez días", ha comentado De la Sierra, que se ha mostrado dispuesto a trabajar "mañana, tarde y noche". "Y domingos y festivos", ha remachado.

LA NUEVA DIRECCIÓN DEL PSOE NO CONTEMPLA LA DIMISIÓN DE DÍAZ TEZANOS

Finalmente, y a preguntas de la posible dimisión de la vicepresidenta, Isabel Fernández ha contestado que confía en que Díaz Tezanos siga en su cargo en el Gobierno. "El escenario contrario no se contempla", ha manifestado, antes de valorar que "la andadura" de la que fuera secretaria general del partido demuestra "compromiso y responsabilidad ante los ciudadanos".