PSOE: Buruaga quiere usar el Presupuesto como arma arrojadiza contra el Gobierno porque no tiene nada que proponer

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha acusado a la presidenta del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, de querer utilizar ahora el Presupuesto de Cantabria para 2018 como "arma arrojadiza" contra el Gobierno bipartito de regionalistas y socialistas "porque no tiene nada que proponer".

Así ha respondido Zuloaga a las críticas y advertencias realizadas este martes, en rueda de prensa, por Sáenz de Buruaga, que ha opinado que el Gobierno PRC-PSOE iba a presentar unos Presupuestos para 2018 "falsos", "ficticios" y que, además, incluían un "nuevo sablazo" a los cántabros en forma de otra subida de impuestos.

Tras estas declaraciones, el líder de los socialistas ha señalado que un comunicado que la dirigente popular "debería ser más prudente al opinar" del proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2018 del Gobierno que desconoce porque aún el Ejecutivo no lo ha aprobado ni presentado.

Y es que Zuloaga ha criticado que los 'populares' por un lado "descalifican" ese documento y por otro "reconocen desconocerlo".

Por otra parte, considera que "no se sostiene" la afirmación de Sáenz de Buruaga de que el Presupuesto del Gobierno para 2018 será "ficticio" cuando, según ha expuesto, un informe realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre las líneas fundamentales del mismo sostiene --dice el socialista-- que, analizados los ingresos y los gastos para el próximo año, "cumplen el objetivo de déficit y la regla de gasto".

"No creo que la señora Buruaga quiera decir que la AIRef no dice la verdad, así que creo que lo único que pretende ahora es utilizar el presupuesto como arma arrojadiza contra el Gobierno de Cantabria porque no tiene nada que proponer", ha dicho Zuloaga.

Así ha contestado el socialista a las afirmaciones realizadas por Sáenz de Buruaga acerca de ese informe, en el que, según la 'popular', la AIREF advertía que solo sería "factible" que Cantabria cumpliera el objetivo del déficit de un 0,4% del PIB "siempre que los gastos computables no crezcan por encima de un 2,4% en sintonía con la regla de gasto" y siempre que la comunidad recibiera el incremento comprometido en 2018 por el Gobierno de España mediante los recursos de la financiación autonómica.

Sáenz de Buruaga opinaba, a la vista de dicho informe, que el Gobierno "no tiene ningún aval para respaldar" la subida del 4,6% anunciada por el consejero de Economía, Juan José Sota.

"Las descalificaciones sobre el Presupuesto de 2018 asegurando que es falso y que la subida del 4,6 por ciento no tiene ningún aval para respaldarlo pierden toda credibilidad, si tenía alguna la señora Buruaga", le ha contestado el líder de los socialistas cántabros.

Asimismo, Zuloaga ha asegurado que ese informe de la AIReF "dice más cosas" que Sáenz de Buruaga "calla" y "parece querer olvidar" como que "existen riesgos ligeramente bajos" y que Cantabria tiene "una capacidad de pago mejor que la media".

Además, el dirigente del PSOE ha señalado que los ingresos que figuran en el borrador de Presupuestos en concepto de las entregas a cuenta y liquidación del Sistema de Financiación Autonómica son los proporcionados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige Cristóbal Montoro (PP).

"¿Tampoco se cree la señora Buruaga los ingresos que nos comunica el ministro Montoro?", se ha preguntado.

Zuloaga también ha censurado que el PP critique el "retraso de unos días" en presentar su proyecto de Presupuestos al Parlamento --el plazo establecido concluía este martes-- cuando el Gobierno de España del 'popular' Mariano Rajoy aún no lo ha hecho, "lleva un mes de retraso" y ha anunciado que lo presentará "lo más pronto en enero". "¿Cómo se puede ser tan incongruente?", se ha preguntado.