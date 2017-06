PSOE y PRC piden una comisión extraordinaria para analizar impacto de sentencia que impide cobrar plusvalía

Los portavoces de los grupos municipales de PSOE y PRC, Pedro Casares y José María Fuentes-Pila, respectivamente, han registrado este miércoles una petición conjunta para solicitar la celebración de una Comisión Extraordinaria de Economía, Empleo y Desarrollo Empresarial para abordar el impacto de la aplicación de la sentencia que impide al Ayuntamiento liquidar plusvalías nuevas.

Así, en cumplimiento del artículo 59 del Reglamento del Pleno, que establece la obligatoriedad de la convocatoria de una sesión extraordinaria cuando lo solicite al menos la cuarta parte de sus integrantes, Casares y Fuentes-Pila han suscrito la petición como portavoces de ambos grupos, que suman cuatro de los quince miembros de la Comisión: el propio Casares y Daniel Fernández, por el PSOE, y Amparo Coterillo y Raúl Huerta, del PRC.

La sentencia a la que se refieren PSOE y PRC es la dictada recientemente por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, que, tras el recurso de un contribuyente, anuló las plusvalías que le había girado el Ayuntamiento, al que condenó a devolver ese importe junto a los intereses devengados y, además, al pago de las costas judiciales.

En este punto, han recordado que una sentencia previa del Tribunal Constitucional ya "inició el camino", pero entonces el Ayuntamiento de Santander prefirió "no hacer nada". Ahora, este nuevo fallo deja claro que el Consistorio no podrá cobrar el Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -plusvalía- hasta que el legislador no redacte una nueva ley que sirva de base legar para calcularlo.

Según han apuntado en un comunicado ambos portavoces, el Presupuesto municipal de Santander establece una previsión de ingresar por esta vía 11,7 millones de euros este año, algo más del 6 por ciento del total de ingresos, por lo que las consecuencias para las arcas municipales son "muy importantes" y se suman al "ya de por sí incierto" cumplimiento del capítulo de ingresos derivado de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

EXPLICACIONES

Para Casares, es "urgente" que el Partido Popular explique cómo va a afectar al presupuesto municipal la ausencia de los ingresos por plusvalía y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas.

El líder socialista ha recordado que en Santander el impuesto supuso en 2015 una recaudación de 12,8 millones de euros y en 2017 tiene presupuestados 11,7 millones de euros. "Puede estar ahí la razón de que el PP prefiera mirar hacia otro lado antes que empezar a tomar decisiones en beneficio de los santanderinos", ha apuntado al respecto.

Por su parte, Fuentes-Pila considera que las cuentas de Santander son hoy "pura ficción". "Si nunca en la historia el equipo de Gobierno ha sido capaz de cumplir el presupuesto, ahora directamente éste es papel mojado", ha opinado. Por ello, ha pedido a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que explique qué piensa hacer para cuadrar unas cuentas "que no dan, se mire por donde se mire".

Además, ha instado al equipo de Gobierno a que "esta vez" actúe con "transparencia y rigor". En este sentido, ha calificado de "increíble" que, conocida la sentencia, el PP no haya explicado "nada, como si no fuera con ellos".

"Se cae una fuente importante de ingresos y aquí nadie dice nada, como si no afectara", ha enfatizado, el regionalista, para quien es "lamentable" que sea la oposición la que tenga que "urgir al equipo de Gobierno a que haga su trabajo".

En concreto, la petición presentada por socialistas y regionalistas fija la petición de ambas formaciones para recibir información sobre las consecuencias de dicha sentencia sobre el presupuesto municipal y sobre los pasos que está llevando a cabo el Ayuntamiento en este sentido.