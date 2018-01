PSOE critica que De la Serna toma "decisiones que perjudican constantemente" a Cantabria

A su juicio, así lo ha vuelto a demostrar "al restarle importancia a la ejecución del Llano de la Pasiega", un proyecto que Zuloaga ha denunciado que "De la Serna deja exclusivamente en manos del Gobierno de Cantabria" mientras "solo pone impedimentos y dificultades" para llevarlo a cabo cuando, según ha ensalzado Zuloaga, se trata de "un proyecto beneficioso para el futuro empresarial de Cantabria y de la zona norte de España".

Por ello, ha considerado en un comunicado, en el que ha valorado los anuncios realizados hoy en Santander por el ministro, que "cuesta entender como el informe de Puertos del Estado indica que este área logística no es beneficiosa para el puerto de Santander".

Por otro lado, el líder socialista ha lamentado que De la Serna vuelva a Cantabria "con una infografía más y un nuevo anuncio del Ministerio de Fomento de redactar en un periodo de seis meses el proyecto de construcción para reordenar los espacios ferroviarios de la capital cántabra".

"Hace ya dos años, a principios del 2016, De la Serna se comprometió junto con la entonces ministra de Fomento Ana Pastor al inicio efectivo de la reordenación ferroviaria de la ciudad", ha recordado y, por ello, Zuloaga ha mostrado su desconfianza en el plan trazado por el ministro y que ha tachado de "oportunista y de no dar pasos al frente".

Para el líder de los socialistas, "resulta muy difícil de creer que Fomento prometa a Cantabria un aluvión de millones", concretamente 133 millones de euros de los 181 millones que costará el proyecto, "cuando todavía el Gobierno de Mariano Rajoy tiene una deuda con nuestra región de 80 millones de euros con proyectos tan importantes como Valdecilla".

Por otro lado, a Pablo Zuloaga, le resulta "llamativo" que Iñigo de la Serna "se muestre favorable a la llegada del AVE hasta Reinosa cuando durante su etapa en el Ayuntamiento de Santander mostró su desacuerdo con el proyecto al considerar que iba en contra de los intereses de Santander". "Lo que hace unos años no le valía como alcalde, hoy es su prioridad como ministro, o engañaba entonces o engaña hoy", ha denunciado el socialista.

No obstante, ha asegurado que "no sabemos cómo saldrá adelante un proyecto que por ahora no dispone ni de la declaración de impacto ambiental del tramo Palencia-Aguilar de Campoo ni del estudio informativo del segundo tramo, Aguilar-Reinosa".