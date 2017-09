PSOE alerta sobre posible "intención del PP" de "privatizar" el TUS

Uno de los motivos que llevan a Casares a esa "preocupación" es que, según ha indicado en un comunicado, el Consejo de Administración del TUS haya aprobado el pasado viernes un incremento del déficit presupuestario para 2018, pasando de los 9,7 millones de este año hasta los 11,2 de un presupuesto total de 20,8 millones.

"Mientras se gastan 6 millones de euros en construir un carril bus y comprar autobuses articulados para ello, el servicio se deteriora, las vacantes no se cubren y la gestión es desastrosa", ha denunciado el portavoz socialista.

Para el edil, todos los datos indican que "la intención del Partido Popular es clara y evidente, y no es otra que la privatización del servicio". Como muestras de ello, ha apuntado a los incrementos del déficit, las continuas contrataciones de más servicios y líneas con empresas privadas, la paralización de contratación de nuevo personal o la adquisición de autobuses con el sistema de renting.

En este sentido, Casares ha considerado "preocupante" el incremento del contrato con una empresa privada en un 18% para 2018. De esta forma, ha señalado, el contrato pasa de los 2,2 millones de euros de 2017 a 2,6 millones en 2018.

Otro de los datos que preocupa al líder de los socialistas santanderinos es que "para 2018 no hay prevista ninguna incorporación de personal fijo, ni tampoco la intención de cubrir las vacantes que se han generado a lo largo de 2017 ni las que producirán en 2018".

Asimismo, Casares ha señalado que con las compras de autobuses con el sistema de renting, "se paga el doble de lo que cuestan realmente los autobuses". Con ello, a su juicio, "el PP quiere buscar la justificación de que el servicio público del TUS es insostenible para razonar porque consideraran a futuro que el servicio debe privatizarse íntegramente".

Frente a ello, el portavoz municipal del PSOE ha asegurado que su partido apuesta porque la gestión del TUS "sea 100% publica", por la necesidad de dotar de nuevas plazas de personal al servicio y por una mejor gestión, como garantía de calidad y de un mejor servicio de transporte al ciudadano.

Asimismo, ha considerado que "la medida urgente para Santander es poner en marcha es la gratuidad del TUS para parados de larga duración sin prestación" y también establecer progresividad en algunas bonificaciones existentes, como las de familia numerosa.

"No tiene sentido que todas las familias numerosas viajen gratis porque hay muchas familias numerosas que pueden pagar perfectamente este servicio y otras personas no pueden pagárselo y no reciben esta bonificación al no ser familias numerosas", ha subrayado.

Por último, Casares ha considerado una buena medida aumentar la bonificación para personas mayores de 65 años hasta 1,5 veces el IPREM para el próximo año "porque dará cobertura a más personas en situación de vulnerabilidad".