El grupo cántabro Pitma se convertirá en accionista mayoritario del Racing y asumirá el pago de la deuda con Hacienda

El grupo empresarial cántabro Pitma se convertirá en accionista mayoritario del Racing de Santander, tomando el control de su gestión, contando para ello con el actual Consejo de Administración, y comprometiéndose a garantizar la "viabilidad económica" del club, asumiendo el pago de la deuda con la Agencia Tributaria, "salvándolo" de la liquidación.

Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, el presidente del Racing, Manolo Higuera, y el copropietario y copresidente del Grupo, Alfredo Pérez, quienes han explicado que el no cumplimiento, hasta el momento, del Gobierno de Cantabria de destinar dinero público a la compra de espacio publicitario en los soportes del club, ha puesto a la entidad verdiblanca al "borde absoluto de la liquidación".

"Esto es como si al Racing le tocara la lotería", ha dicho Higuera, quien ha asegurado sentirse "profundamente decepcionado" con el Gobierno regional y ha asegurado "no entender" cómo un Gobierno, ya sea central o autonómico, no cumpla sus compromisos.

También el copresidente del Grupo Pitma ha asegurado sentirse "traicionado" por el Gobierno regional, aunque ha confiado en poder tenerlo como patrocinador en los próximos años.

Sí han precisado que nadie del Gobierno de Cantabria se ha dirigido al Racing para confirmar que no iba a suscribir el acuerdo para contratar espacio publicitario, con lo que han aclarado que el hecho de que no haya cumplido su compromiso no significa que no lo vaya a hacer.

El copresidente del Grupo Pitma no ha desvelado qué porcentaje de acciones adquirirá, ni que fórmula empresarial empleará y simplemente se ha señalado que se han mantenido contactos con los principales accionistas del club.