El Racing ya trabaja con la productora del concierto de Enrique Iglesias

Así lo ha asegurado este miércoles el director de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego, Manuel Bahíllo, en declaraciones a la prensa después de participar en la presentación de la Noche de DJs, que se celebrará en la campa de La Magdalena dentro de las fiestas de la Semana Grande de la capital cántabra.

A pesar de la amenaza lanzada hace un mes por el Racing de que no cedería las instalaciones para este concierto si el Gobierno regional no firmaba el convenio de patrocinio y de que éste sigue sin estar cerrado, Bahíllo ha manifestado que está "completamente convencido de que el concierto se va a hacer".

De hecho, ha indicado que "ahora mismo la empresa productora está trabajando con todo el Racing" en el montaje de este concierto de Enrique Iglesias, que es el único que tiene programado para este año 2017 en España y para el que ya se han agotado las más de 20.000 entradas.

Por ello, el director de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego ha insistido en que está "convencido" en que "no va a haber ningún problema" para la celebración de este concierto.

Y sobre el convenio de patrocinio del Gobierno regional con el Racing, para el que el presidente, Miguel Ángel Revilla, ha indicado esta semana que aún no se ha encontrado la fórmula para que cuente con "bendiciones legales", Bahíllo ha dicho que no puede "hablar de ello" porque no le "corresponde".