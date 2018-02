Rechazada la moción del PP para licitar antes de 2019 la circunvalación de Buelna

El PP únicamente ha recibido el apoyo del diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, mientras que PSOE y PRC han votado en contra, y se han abstenido Podemos y Juan Ramón Carrancio, exdiputado de Cs.

Todos los portavoces han defendido la necesidad de la circunvalación para eliminar el tráfico pesado del casco urbano, pero Podemos ha cuestionado la conveniencia de crear más suelo industrial y ha pedido que se haga "con planificación y sentido común".

El diputado morado José Ramón Blanco ha vuelto a reclamar un plan industrial y ha dicho que sería más lógico acondicionar el suelo existente, en el que hay muchas parcelas vendidas pero en desuso.

El portavoz de Cs, Rubén Gómez, ha opinado que el PSIR del gran área de Buelna, que contemplaba la circunvalación, la ampliación del suelo industrial y la construcción de viviendas y del que el Gobierno regional ha desistido, "ha sido utilizado como arma política" desde el año 2003 por PSOE, PRC y PP "para finalmente no hacer nada".

La socialista Silvia Abascal y el regionalista Angel Sainz han reprochado al PP que promueva ahora esta iniciativa cuando durante su mandado en la anterior legislatura "no hizo nada por el PSIR y la variante".

Abascal ha dicho que el Gobierno ha decidido "tratar el asunto desde otra óptica" y está trabajando en la "búsqueda de alternativas", y Sainz ha añadido que las Consejerías de Obras Públicas e Industria están trabajando con los dos ayuntamientos para sacar adelante "un plan de gestión".

Sin embargo, el portavoz del PP y exconsejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, ha opinado que el Gobierno debería haber reducido el PSIR y ha acusado a la coalición PRC-PSOE de "irresponsabilidad" por "paralizar" el proyecto, máxime cuando en los presupuestos de 2017, aprobados hace menos de un año, había una partida para ese PSIR.

En todo caso, ha aclarado que el PP "no entra en si PSIR sí o PSIR no", ha pedido al Gobierno que no de "un paso atrás" y ha defendido que el valle de Buelna tiene "muy buena ubicación para hacer un gran centro logístico". Carrancio le ha replicado que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, "no parece muy dispuesto" a colaborar con el Gobierno regional para dotar de conexión ferroviaria a los polígonos como pide el PP en este caso.

MENORES MIGRANTES

Por otro lado, el Pleno ha rechazado también la proposición no de ley presentada por Podemos para poner en marcha medidas que faciliten el retorno de los menores de origen cántabro, nacidos fuera o emigrados con sus familias en los últimos años. Únicamente Carrancio apoyó la propuesta, que recibió el voto en contra de PP, PRC, PSOE y Podemos, mientras que Cs optó por la abstención por las "dudas" que le genera la iniciativa.

El partido morado solicitaba, entre otras cuestiones, que se elimine el requisito de empadronamiento para que los menores migrantes puedan participar en estancias escolares que duren entre una y tres semanas, no sujetas a evaluación, en centros educativos públicos y concertados de Cantabria, lo que a su entender "supondría promover su arraigo hacia Cantabria e incrementar su deseo de retorno a nuestra comunidad".

El PSOE ha replicado que el empadronamiento solo se exige en el periodo ordinario de admisión, y el PRC ha añadido que lo que pide Podemos "ya se está haciendo", y que "no existen las trabas que expone en la iniciativa", y en caso de haberlas son para todos.