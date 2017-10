Rechazada la moción del PP sobre la mejora retributiva en SUAP y 061, que solo apoyó Cs

Únicamente el diputado de Ciudadanos (Cs), Rubén Gómez, ha apoyado este lunes en el Pleno del Parlamento la moción del PP que instaba al Gobierno regional a negociar una mejora retributiva para el personal del SUAP (Servicios de Urgencia de Atención Primaria) y del Servicio de Urgencias 061.

PRC, PSOE, Podemos y el diputado no adscrito Juan Ramón Carrancio -el parlamentario de Cs, votaron en contra, y prácticamente de forma generalizada acusaron al PP de "utilizar políticamente y manipular" a los trabajadores del SUAP y 061, algo que la portavoz popular, Isabel Urrutia, interpretó como "una desfachatez, una vergüenza" y un "insulto" a los trabajadores.

Frente a lo sostenido la semana pasada por la consejera de Sanidad, María Luisa Real, Urrutia ha defendido que el contexto actual sí permite al bipartito cumplir el acuerdo de fin de huelga firmado en la anterior legislatura por el PP, cuya cláusula tercera obliga a revisar las condiciones retributivas de los SUAP y 061 "cuando la situación económica lo permita".

El portavoz de Cs ha señalado que "los acuerdos están para cumplirse" pero el Gobierno "no sólo no quiere cumplir lo pactado sino que ni siquiera se quiere sentar a negociar". A la vez, ha dicho no ver motivos que impidan cumplir el acuerdo con los SUAP, máxime cuando "el montante no superaría ni de lejos los dos millones de euros".

RECUPERACIÓN DE DERECHOS SUSPENDIDOS

Tanto los grupos que sostienen al Gobierno como el diputado no adscrito Juan Ramón Carrancio, al que la portavoz del PP ha llamado "el diputado 18" (PRC y PSOE suman 17 escaños y les falta uno para la mayoría absoluta), han recordado que el bipartito firmó en octubre de 2015 un acuerdo con todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, para la recuperación de los derechos suspendidos en la anterior legislatura, "esos que quitó el PP", ha apostillado Carrancio, que es funcionario.

Las portavoces del PSOE, Silvia Abascal, y del PRC, Rosa Valdés, han reiterado el compromiso del Gobierno de seguir con la recuperación de derechos; y han defendido que el Gobierno PRC-PSOE "sí cumple" sus compromisos, a diferencia del Gobierno central del PP, que "debe 44 millones a la sanidad cántabra" por las obras de Valdecilla.

De hecho, Abascal ha defendido que ha sido el bipartito el que ha cumplido el acuerdo de los SUAP, con mejoras retributivas por importe de 475.000 euros en 2015 y 1,2 millones en 2016. Y Valdés ha denunciado que el PP "acudió a un subterfugio" y una "treta" para poder alcanzar aquel acuerdo, mediante un aumento del 6% en el complemento específico.

Verónica Ordóñez, de Podemos, ha añadido que el PP abordó la adecuación retributiva de los SUAP en un momento en el que el resto de colectivos sanitarios estaban sufriendo recorte de derechos reconocidos. Y ha opinado que cuando todos los trabajadores tengan restaurados todos sus derechos "será el momento" de revisar las condiciones laborales de los SUAP y de todos los colectivos. "Parece que lo que está usted buscando es una huelga", ha dicho a Urrutia.

Los trabajadores se han concentrado a las puertas del Parlamento durante el debate de esta iniciativa, igual que hicieron la semana pasada cuando el PP interpeló a la consejera de Sanidad sobre este mismo asunto.