Revilla ordena a su Gobierno a proceder para que los grupos parlamentarios estén en las empresas públicas

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha emplazado ya a las distintas consejerías a realizar los trámites precisos para que los grupos parlamentarios tengan representación en los Consejos de Administración de las sociedades, empresas y fundaciones públicas tal y como se incluyó en la 'ley de acompañamiento' a los Presupuestos regionales de 2017 que el Gobierno bipartito pactó con Cs.

"Queda tiempo", ha dicho Revilla cuando el diputado de Podemos, José Ramón Blanco, le ha preguntado en el Pleno de este lunes por los motivos por los que el Gobierno regional (PRC-PSOE) "no está cumpliendo" lo establecido en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas en vigor sobre la representación de los grupos parlamentarios en los Consejos de Administración de empresas y fundaciones públicas.

Podemos ha recordado que en la disposición adicional sexta de dicha ley se establece que al objeto de profundizar en la transparencia y control de la actividad pública, el Gobierno procederá a modificar las normativas necesarias para incluir, sin remuneración alguna, a los representantes de los grupos parlamentarios en los Consejos de Administración de once empresas y fundaciones públicas, entre ellas el 112 Cantabria, Gesvican, Mare, Cantur, Sodercan o Sican, entre otras.

"Cumpliremos", ha dicho Revilla, que ha asegurado que el Gobierno "no tiene nada que ocultar" y "va a cumplir" en esta legislatura este compromiso asumido con Ciudadanos durante las negociaciones del Presupuesto de 2017.

De hecho, ha asegurado que ya ha remitido una carta al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, emplazando a hacerlo y dándole un plazo --que no ha revelado en la tribuna-- para ello.

Además, ha explicado que esa carta también ha sido remitida al resto de consejerías "para que todos lo cumplan".

Revilla sí ha advertido que es un tema "complicado" en el que hay que resolver diferentes cuestiones, como si los representantes de los grupos tendrán o no voto o si estos representantes deberán ser diputados.

Además, ha asegurado que, en algunos casos, cumplir con este compromiso supondrá modificar los estatutos de algunas de las empresas, fundaciones o sociedades dependientes del Gobierno.

Sin embargo, y en contra de lo que cree Blanco, ha insistido en que el Gobierno regional va a cumplir su compromiso antes de que acabe la legislatura ya que aún falta año y medio para las elecciones.

"No me venga con el cuento de que lo vamos a hacer ahora. No le creo", le ha respondido Blanco, a lo que Revilla le ha respondido que le "da exactamente igual que le crea o no". "Me creo a mí mismo", ha zanjado el presidente.